09 Settembre 2025 - 18:21

Microgame annuncia la partecipazione al SBC Summit 2025 di Lisbona

Microgame sarà presente dal 16 al 18 settembre al SBC Summit 2025, l’evento internazionale che richiama a Lisbona i principali protagonisti dell’iGaming globale. Il team Sales e Prodotto sarà lì

09 Settembre 2025

Microgame sarà presente dal 16 al 18 settembre al SBC Summit 2025, l’evento internazionale che richiama a Lisbona i principali protagonisti dell’iGaming globale. Il team Sales e Prodotto sarà lì per incontrare operatori, partner e fornitori, condividere visioni sulle dinamiche di mercato e presentare tutte le innovazioni che garantiscono ai clienti un concreto vantaggio competitivo.
Con oltre vent’anni di esperienza, Microgame continua a distinguersi per competenza, know-how e capacità di offrire soluzioni modulari e omnicanale, grazie anche alla piattaforma NewBos, ormai scelta dai più importanti player del mercato.
Il Summit sarà per Microgame un momento fondamentale di dialogo con l’industria e di confronto sui nuovi trend del settore, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell’azienda nello sviluppo del gaming online in Italia.
Microgame sarà inoltre protagonista del panel dedicato alla nuova regolamentazione italiana del gioco online: mercoledì 17 settembre – ore 13.40-14.20 Francesco Cuzzupoli, Gaming &Sales Director, porterà il suo contributo sul tema “Italy’s New Online Gambling Regime: A Game-Changer for the Industry”, in un confronto di alto profilo sulle sfide e le opportunità aperte dal nuovo quadro normativo.
Marco Bedendo, Direttore Generale di Microgame, ha spiegato: “SBC Summit rappresenta per noi l’occasione per rafforzare i rapporti con operatori e partner e per condividere le innovazioni che rendono la nostra offerta unica: modularità, approccio omnicanale, visione a lungo termine e la piattaforma NewBos, ormai punto di riferimento scelto dai big del mercato. Confrontarci in un contesto internazionale di questo livello significa valorizzare ulteriormente il ruolo di Microgame come leader in Italia per il gaming online”.
PressGiochi
