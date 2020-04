Microgame aderisce a “Tutti insieme verso il vaccino!”, campagna lanciata da As.Tro

Microgame SpA aderisce alla campagna “Tutti insieme verso il vaccino” promossa da As.Tro.

L’iniziativa lanciata dall’associazione che rappresenta gli operatori del gioco legale, è finalizzata a supportare l’Istituto Nazionale per le malattie infettive ‘Ospedale Lazzaro Spallanzani’ nella realizzazione di un vaccino capace di fronteggiare la diffusione del coronavirus.

L’azienda italiana che da oltre venti anni opera nel mercato nazionale del gaming come provider e operatore diretto, si riconosce nel manifesto dell’iniziativa che sottolinea come “le aziende associate in As.Tro. hanno come mission la promozione delle attività ludiche, affinché le persone possano vivere assieme momenti di socialità all’insegna del divertimento”.

La crisi che affrontiamo su scala globale impone l’impegno concreto di ciascuno: dal prezioso contributo di coloro che quotidianamente sono impegnati in prima linea, fino a chi può supportare quel lavoro.

Anche per questa ragione, Microgame SpA ha fatto proprio l’appello di As.Tro. contribuirà direttamente ed attraverso la diffusione di tutti i riferimenti della campagna benefica, sui propri canali di comunicazione.