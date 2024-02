Michele Sessa (Snai) a PressGiochi: “Il decreto sui giochi online porterà ad un mercato in linea con i tempi ma dovrà esser seguito dal riordino del gioco fisico”

“Il decreto legislativo sul gioco a distanza in corso di approvazione di fatto definisce le linee guida per il mercato nei prossimi 9 anni. Rappresenta un punto di partenza per

“Il decreto legislativo sul gioco a distanza in corso di approvazione di fatto definisce le linee guida per il mercato nei prossimi 9 anni. Rappresenta un punto di partenza per la riorganizzazione del settore. Porterà ad un mercato con nuove regole e in linea con i tempi, ma dovrà seguire alla revisione del mercato online il riordino del terrestre.

Credo che il numero di PVR si stabilizzerà sui parametri già previsti di 50-60mila unità.”

Lo ha dichiarato a PressGiochi Michele Sessa di Snaitech, oggi in occasione della presentazione del tavolo di lavoro avviato Tra AGIC e FIT-STS.

PressGiochi