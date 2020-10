Michele Masini (Direttore BU VLT): “Con Amber Party l’esperienza di gioco al centro”

Rispondere alla domanda di rinnovamento e accogliere i feedback del mercato, puntando a rendere l’esperienza di gioco sempre più al passo con i tempi e coinvolgente: l’evoluzione delle VLT di NOVOMATIC Italia passa per il nuovissimo Amber Party.

“E’ importante in questa fase – spiega il direttore della business unit VLT Michele Masini – riuscire ad intercettare in anticipo gusti e tendenze per poter offrire ai clienti VLT giochi che non solo risultino migliori sotto l’aspetto estetico, ma che possano introdurre nuove funzionalià rinnovando in questo modo l’esperienza di gioco.

Con Amber Party NOVOMATIC vuole far vivere ai propri clienti il clima di festa dell’OktoberFest introducendo per la prima volta le vincite “Four Bonus”, mostrate sempre a video e ottenute grazie ad una fase di gioco interattiva e a tema.

Nel nuovo video pillola, il terzo della “mini serie” firmata NOVOMATIC Italia, tutti i dettagli sul nuovissimo Amber Party.

Buona visione:



PressGiochi