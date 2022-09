MGR Casino Chairs: viene a mancare il fondatore Zeno Rizzo

Tra Sabato 17 e domenica 18 settembre è venuto a mancare Zeno Rizzo, fondatore della MGR Casino Chairs.

Imprenditore illuminato, con uno sguardo da sempre improntato al futuro e a nuove idee specialmente nel campo del casino seating, Zeno aveva lasciato l’azienda alla guida dei figli da qualche anno, dedicandosi ad una vita più rilassata, divisa tra la moglie e i nipoti.

Esempio di dedizione nel lavoro, dinamismo e rispetto per clienti, fornitori e concorrenti, era per tutti, nell’azienda da lui fondata alla fine degli anni ’90, un punto di riferimento per condividere spunti, consigli e decisioni.

Grazie alla sua esperienza ultra ventennale ha contribuito, con MGR, a cambiare il settore delle sedute da casinò e a sviluppare negli operatori la consapevolezza che l’ergonomia della sedia perfomasse il revenue del prodotto slot o dei tavoli da gioco.

Tutta l’azienda e i suoi collaboratori che con questa nota vogliono ricordarlo, si stringono attorno alla famiglia, alla moglie, ai figli, alle cognate, ai nipoti e ai parenti tutti.

Vogliamo ricordarti così, Zeno, con una frase ritrovata per caso cercando tra i tuoi appunti: “Sfuggire alla banalità, rendere democratica la bellezza, respingendo tanto il lusso borghese quanto la produzione di massa in armonia con l’estetica della semplicità”. Fai buon viaggio, Zeno.

PressGiochi