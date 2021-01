MGM propone una nuova offerta per l’acquisizione di Entain

MGM International ha fatto una nuova offerta per acquisire la società di giochi con sede nel Regno Unito Entain PLC, proprietaria del famoso marchio di scommesse Ladbrokes. MGM ha recentemente fatto un’offerta interamente in contanti di $10 miliardi a Entain, ma l’offerta è stata rifiutata. Ora MGM, con il sostengo finanziario di InterActiveCorp, sta preparando una nuova offerta che, sebbene non sia ancora conosciuta, sarà sicuramente superiore a £12,85 per azione della precedente. Entain, precedentemente noto come GVC Holdings, ha un valore di mercato stimato di $9 miliardi. Recentemente ha implementato una nuova strategia per fornire una crescita significativa, guidata dall’espansione negli Stati Uniti, dalla crescita nel suo core business e dall’ingresso in nuovi mercati e a un nuovo pubblico. Se Entain accetta la nuova offerta MGM, l’acquisizione potrebbe produrre una delle più grandi società di gioco al mondo con una significativa presenza online e terrestre.

