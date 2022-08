MGM: nel secondo trimestre ricavi per 3,3 mld di $

MGM Resorts International registra un aumento delle entrate di $ 1 miliardo su base annua per il secondo trimestre.

Il CEO e presidente di MGM Resorts International Bill Hornbuckle ha presentato i risultati degli utili trimestrali della società in una teleconferenza oggi. L’operatore ha registrato 3,3 miliardi di dollari di ricavi nel secondo trimestre, in aumento del 44% rispetto ai 2,3 miliardi di dollari dell’anno scorso.

Le operazioni di MGM Resorts a Las Vegas hanno contribuito con 2,1 miliardi di dollari, il 64% del totale del secondo trimestre e un aumento del 113% anno su anno. I guadagni immobiliari rettificati per la Strip di Las Vegas prima di interessi, tasse, ammortamenti e costi di ristrutturazione o affitto (EBITDAR) sono stati di $ 920 milioni.

“I nostri risultati del secondo trimestre sono stati eccezionali, rappresentando il miglior EBITDAR immobiliare rettificato in assoluto presso i Las Vegas Strip Resorts della società e il miglior EBITDAR immobiliare rettificato del secondo trimestre presso le nostre operazioni regionali”, ha affermato Hornbuckle durante la conferenza.

MGM ha beneficiato dell’inclusione delle proprietà di nuova acquisizione The Cosmopolitan e Aria Resort & Casino. I ricavi netti dello stesso negozio, rettificati per acquisizioni e cessioni, sono stati di 1,6 miliardi di dollari, con un aumento anno su anno del 60%. Il secondo trimestre è stato anche il migliore per l’EBITDAR immobiliare rettificato di MGM nelle sue proprietà regionali, per un totale di $ 340 milioni. Le proprietà regionali hanno visto un aumento delle entrate del 12% a 960 milioni di dollari. MGM China, tuttavia, ha registrato un calo dei ricavi del 54%, passando da 311 milioni di dollari a 143 milioni di dollari.

