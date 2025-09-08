MGM China regala giocattoli

Nel marketing la fantasia non è mai un difetto, a meno che non comporti costi esorbitanti. Ora, la filiale di Macao MGM China andrà ad offrire ai giocatori la possibilità di riscattare i punti guadagnati con i mini giocattoli Labubu (lanciati in questa versione il 29 agosto), nell’ambito della sua ultima strategia competitiva per difendere la quota di mercato.

Si tratta di pupazzi famosissimi in Giappone, ma che solo dallo scorso anno hanno ottenuto successo mondiale a partire da aprile 2024, quando la cantante Lisa del gruppo K-pop Blackpink è stata fotografata con un portachiavi Labubu attaccato alla borsa. La fotografia, diventata virale su TikTok, ha fatto scoppiare la mania per il pupazzo in Thailandia e nel Sud-est asiatico, per poi diffondersi un po’ ovunque. MGM offre anche la possibilità di vincere un orologio Rolex ai giocatori che scommettono almeno 5.000 dollari di Hong Kong su scommesse collaterali.

Bill Hornbuckle, presidente e CEO della società madre di MGM China, MGM Resorts International, ha annunciato la scorsa settimana che MGM ha aperto la strada all’implementazione di molte delle politiche promozionali a Macao, per reggere la sfida con gli operatori. Vista da lontano, l’operazione sembra perlopiù folcloristica, ma non possiamo pensare che non sia stata fatta a ragion veduta…

