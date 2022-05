MGM acquisirà LeoVegas per 576,6 milioni di euro

Il gigante del gioco terrestre MGM Resorts ha accettato di acquisire l’operatore di gioco online LeoVegas per circa € 576,6 milioni. MGM pagherà € 5,85 per azione per acquisire tutto

MGM pagherà € 5,85 per azione per acquisire tutto il capitale sociale di LeoVegas. L’operatore ha affermato che finanzierà l’accordo attraverso le sue riserve di cassa esistenti.

Bill Hornbuckle, amministratore delegato e presidente di MGM Resorts, ha affermato che l’accordo consentirà a MGM di offrire giochi d’azzardo online in tutta Europa e altrove. L’operatore offre attualmente il prodotto online BetMGM in Nord America attraverso una joint venture con Entain. “La nostra visione è quella di essere la principale società di intrattenimento di gioco al mondo e questa opportunità strategica con LeoVegas ci consentirà di continuare a far crescere la nostra portata in tutto il mondo”, ha affermato.

“Abbiamo ottenuto un notevole successo con BetMGM negli Stati Uniti e con l’acquisizione di LeoVegas in Europa espanderemo la nostra presenza di gioco online a livello globale. Riteniamo che questa offerta crei un’opportunità interessante che consente ai team combinati di MGM Resorts e LeoVegas di accelerare la nostra crescita globale del gioco digitale e realizzare appieno il potenziale della nostra strategia omnicanale. Non vediamo l’ora di poter dare il benvenuto al team LeoVegas nella nostra famiglia MGM Resorts”.

Per il 2021, LeoVegas ha registrato una crescita marginale dei ricavi su base annua a 391,2 milioni di euro, mentre il suo utile netto è sceso del 38,9% su base annua.

