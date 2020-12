MGA sigla un accordo di condivisione dati con la Slovak Football Association

La Malta Gaming Authority (MGA) ha recentemente stabilito un accordo per la condivisione dei dati con la Federcalcio slovacca, l’organo di governo del calcio in Slovacchia ed è una delle più grandi organizzazioni in Slovacchia con oltre 400.000 membri.

Il responsabile dell’integrità sportiva della MGA, Antonio Zerafa, ha dichiarato: “L’accordo con la Federcalcio slovacca si aggiunge a un elenco in continua crescita di accordi di condivisione dei dati con partner internazionali del mondo sportivo. Siamo orgogliosi del fatto che attraverso tali accordi ci stiamo ponendo come importante contributore alle indagini sulle partite truccate in tutto il mondo e speriamo di poter fornire lo stesso livello di assistenza anche alla Federazione slovacca”.

Jakub Čavoj, Integrity Officer della Federcalcio slovacca, ha dichiarato: “Spero che questo accordo sia molto utile per entrambe le parti e ci aiuti a raggiungere un obiettivo comune: proteggere l’integrità delle competizioni sportive. Per la Federazione slovacca e le indagini di polizia questo scambio di informazioni potrebbe essere importante per raccogliere prove perché molte società di scommesse popolari in Slovacchia hanno una licenza di gioco d’azzardo a Malta. La condivisione delle pratiche e lo scambio di informazioni sono fondamentali nella lotta contro le partite truccate”.

Questo accordo faciliterà la condivisione delle informazioni tra le due parti, in adempimento dei requisiti di legge.

PressGiochi