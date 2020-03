MGA pubblica un avviso sulle comunicazioni commerciali socialmente responsabili in relazione al COVID-19

La pandemia di Covid-19 si sta dimostrando un momento molto impegnativo per tutti. L’MGA tiene conto di tutti gli sviluppi pertinenti e propone costantemente misure adeguate e proporzionate. L’Autorità vorrebbe cogliere l’occasione per evidenziare il fatto che questa situazione potrebbe anche essere particolarmente angosciante per i giocatori. L’MGA desidera ricordare ai propri licenziatari che, conforme al regolamento sulle comunicazioni commerciali cui sono soggetti, tutte le comunicazioni commerciali devono essere socialmente responsabili, soprattutto alla luce della situazione attuale. Qualsiasi riferimento diretto o indiretto a Covid-19, o qualsiasi circostanza correlata, sarebbe considerato una violazione del presente regolamento. Tra gli altri requisiti, nessuna comunicazione commerciale deve mai essere diretta o indiretta: incoraggiare comportamenti antisociali suggerisce che il gioco può essere una soluzione a problemi sociali, educativi, personali o professionali suggerire che il gioco può essere un’alternativa al lavoro una soluzione a problemi finanziari o un una forma di investimento finanziario descrive il gioco come socialmente attraente o suggerisce che il gioco solitario è preferibile al gioco sociale.

