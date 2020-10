MGA, chiusa consultazione su match fixing

Nel mese di maggio 2020, la MGA ha pubblicato un documento di consultazione al fine di raccogliere feedback sulla proposta di entrata in vigore dei Requisiti di segnalazione di scommesse sospette insieme ad altre misure che l’Autorità intende attuare a sostegno del proprio impegno a salvaguardare l’integrità dello sport e dello sport scommesse. Questa consultazione è stata aperta per un periodo di 7 settimane, in cui i partecipanti del settore e tutte le altre parti interessate sono stati invitati a inviare le loro risposte al documento di consultazione e qualsiasi altra questione correlata. Alla fine di questo periodo di consultazione, la MGA ha ricevuto una serie di risposte da operatori di scommesse, istituti rappresentativi e organismi internazionali. La MGA pubblica il feedback ricevuto per fornire un riepilogo delle risposte, insieme al rispettivo feedback MGA. Di conseguenza, in concomitanza con questa pubblicazione, la Sports Integrity Unit pubblica anche una versione aggiornata del documento di consultazione sui requisiti di segnalazione di scommesse sospette e altri problemi di integrità sportiva, che ora fungerà da documento di orientamento per tutti i licenziatari di MGA su tutte le questioni relative all’integrità delle scommesse sportive e alla MGA.

