MGA. Malta Gaming Authority firma MoU con Dutch Gambling Authority

Malta Gaming Authority e l’olandese Kansspelautoriteit hanno stipulato un memorandum d’intesa ai fini di una cooperazione rafforzata tra le due autorità. Grazie a questo protocollo d’intesa, entrambe le autorità si sosterranno a vicenda nella condivisione delle migliori pratiche e delle informazioni a sostegno delle loro responsabilità legali, mentre si impegnano anche in discussioni su questioni politiche di interesse. Entrambe le autorità trarranno vantaggio da questo memorandum d’intesa, poiché condividono gli obiettivi comuni di prevenire la criminalità, assicurarsi che il gioco sia equo e trasparente e anche proteggere le persone vulnerabili dalla dipendenza dal gioco.

Il presidente del Kansspelautoriteit, René Jansen, ha dichiarato: “Sono lieto che gli accordi con le autorità di regolamentazione internazionali, come la Malta Gaming Authority, siano formalizzati e contenuti nei memorandum d’intesa. Questi MoU sono una solida base per condividere conoscenze, cooperare e scambiare informazioni senza problemi. Allo stesso tempo, gli operatori riceveranno un chiaro segnale che le mani dei regolatori saranno unite a livello internazionale “.

L’amministratore delegato di MGA, Heathcliff Farrugia, ha espresso la sua soddisfazione per questo accordo in base al quale ha affermato che: “Questo MoU con l’Autorità olandese per il gioco d’azzardo è un altro passo nella giusta direzione, e segue altri MoU simili che la MGA ha firmato con altri regolatori sul anni passati. La nostra relazione e cooperazione con Kansspelautoriteit ha già prodotto risultati tangibili in passato e con questo memorandum d’intesa, oltre a formalizzare tale rapporto, è assicurata anche una più forte collaborazione a livello internazionale “.

PressGiochi