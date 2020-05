MGA e SvFF siglano un accordo di condivisione di dati per combattere la manipolazione degli eventi sportivi

La Malta Gaming Authority (MGA) ha recentemente siglato un accordo di condivisione dei dati con la Federcalcio svedese (SvFF). L’obiettivo dello SvFF è assicurarsi che il calcio in Svezia aderisca sempre alle leggi e ai regolamenti che regolano tutti gli eventi sportivi e le entità di loro competenza. Inoltre, lavorano costantemente per garantire che il calcio sia uno sport senza discriminazioni, in particolare a livello nazionale. Questo accordo di condivisione dei dati è l’ultimo di una serie di altri accordi di alto profilo che sono stati firmati dall’MGA negli ultimi mesi, come quelli con la Malta Football Association, l’unità Tennis Integrity, l’International Cricket Council e il Comitato Olimpico Internazionale. Questa lotta contro il fissaggio e la manipolazione degli sport si basa sulla cooperazione e sullo scambio efficace di informazioni.

Il responsabile dell’integrità dello sport della MGA, Antonio Zerafa, ha dichiarato che: “L’accordo di condivisione dei dati tra la MGA e la SvFF fa in modo che il rapporto tra le due entità non si limiti alle discussioni sulle migliori pratiche, ma consenta anche il trasferimento di dati relativi alle indagini sulla manipolazione nelle competizioni sportive. Indubbiamente, ciò rafforza ulteriormente l’impegno della MGA nell’assistere gli organi di governo dello sport nella loro lotta contro le partite truccate”.

PressGiochi