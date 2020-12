MGA: da gennaio in vigore i requisiti per la segnalazione di scommesse sospette

La Malta Gaming Authority desidera ricordare a tutte le parti interessate che a partire dal 1 ° gennaio 2021 entreranno in vigore i requisiti per la segnalazione di scommesse sospette come indicato nella sezione 43 della direttiva 3 del 2018 – Autorizzazioni di gioco e direttiva sulla conformità.

Ai licenziatari B2C che offrono scommesse sportive sono già stati notificati i requisiti di cui sopra tramite un Consultation Paper seguito da un Feedback Paper e da un Guidance Paper formalizzato accessibile a tutti gli stakeholder.

L’Autorità ha inoltre fornito un accesso anticipato al meccanismo di segnalazione delle scommesse sospette che facilita ulteriormente i processi di segnalazione tra i licenziatari di MGA e la Sports Integrity Unit.

È ora il momento di formalizzare la suddetta direttiva, quindi la MGA desidera ricordare a tutte le parti interessate che a partire dal 1 ° gennaio 2021, i requisiti per la segnalazione di scommesse sospette saranno ufficialmente obbligatori per tutti i licenziatari B2C. La direttiva pertinente può essere letta qui.

PressGiochi