MGA concede la licenza della Lotteria Nazionale a National Lottery PLC

Malta Gaming Authority ha rilasciato la licenza della Lotteria Nazionale alla società maltese National Lottery PLC, consentendo a quest’ultima di rilevare la gestione della Lotteria Nazionale a Malta per i

Malta Gaming Authority ha rilasciato la licenza della Lotteria Nazionale alla società maltese National Lottery PLC, consentendo a quest’ultima di rilevare la gestione della Lotteria Nazionale a Malta per i prossimi dieci anni dal precedente operatore, Maltco Lotterie limitate.

A seguito di una richiesta di proposte emessa dall’Unità per le privatizzazioni del governo nel luglio 2021 e in base alla valutazione delle proposte, National Lottery PLC ha ottenuto il diritto esclusivo di gestire la Lotteria Nazionale. Nel marzo 2022 è stata firmata in tal senso una Convenzione di Concessione tra Ministero dell’Economia, Fondi e Territori europei e National Lottery PLC. Ai sensi della Convenzione di Concessione, la licenza della Lotteria Nazionale è stata rilasciata dall’Autorità ed ha validità decennale. Il funzionamento della Lotteria Nazionale è soggetto alla regolamentazione e alla vigilanza dell’Autorità.

Intervenendo all’evento, il Ministro dell’Economia, dei Fondi Europei e del Territorio, Silvio Schembri, ha dichiarato: “Sono sicuro che il nuovo concessionario della Lotteria Nazionale continuerà a valorizzare i popolari Giochi della Lotteria Nazionale, come il Lotto e il Super 5, tra gli altri , oltre a introdurre altri giochi che arricchiranno ulteriormente il portafoglio di giochi. Insieme, abbiamo assicurato che National Lottery PLC si impegni a promuovere, progettare e mettere in pratica i principi del gioco attivamente responsabile, proteggendo nel contempo il benessere personale dei giocatori. Occorre dare importanza al profitto economico nazionale che si traduce dal gioco d’azzardo, ma non a spese del giocatore.

Carl Brincat, CEO di MGA, ha dichiarato: “L’Autorità è fiduciosa che il Concessionario dedicherà tutte le risorse necessarie per mantenere il più alto livello di standard operativi e di conformità e, come è già stato chiarito, investirà nella cura dei suoi attori e nel fare il suo il massimo per evitare danni legati al gioco.

“Oggi segna una nuova era per la Lotteria Nazionale di Malta. La licenza ottenuta dalla Malta Gaming Authority conferma il duro lavoro che abbiamo svolto e il nostro impegno a fornire un servizio di lotteria nazionale innovativo, lungimirante e, soprattutto, equo e trasparente”, ha affermato Johann Schembri, CEO di National Lottery PLC.

PressGiochi