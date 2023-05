MGA collabora con le autorità di vigilanza locali per migliorare la conformità

L’unità antiriciclaggio della MGA ha collaborato con l’unità di supervisione dell’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria (FIAU) per un seminario congiunto per preparare e consolidare una serie di esami che sono stati svolti durante il primo trimestre del 2023. Entrambe le autorità hanno lavorato insieme per promuovere snellire il processo di vigilanza.

Il capo della supervisione della FIAU Claudia Callus ha affermato che la FIAU crede fermamente che la cooperazione con i suoi partner strategici nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sia fondamentale per il successo.

“La collaborazione in corso tra FIAU e MGA è fondamentale per monitorare efficacemente se gli operatori di gioco dispongono di un solido quadro di conformità AML/CFT. Dipendenti ben formati che comprendono il lavoro e i processi reciproci sono un’altra chiave per essere efficaci nella supervisione AML/CFT”, ha affermato.

Il capo della conformità alla criminalità finanziaria di MGA, Antonio Abdilla Zerafa, ha affermato che entrambi i regolatori condividevano un legame di collaborazione forte e continuo che ha svolto un ruolo cruciale negli sforzi di supervisione AML/CFT del settore dei giochi.

“Per garantire ciò, la FIAU e la MGA organizzano una serie di seminari che assumono forme diverse, compresi quelli che si svolgono prima e dopo gli incarichi di vigilanza congiunti, per garantire che siano condotti nel modo più efficace ed efficiente”, ha affermato. Entrambe le autorità, insieme all’autorità maltese per i servizi finanziari (MFSA), hanno anche partecipato a una sessione di formazione di un’intera giornata sulle tecniche e sui processi di vigilanza per il personale impegnato nello svolgimento degli esami di conformità. In due eventi separati, 15 dipendenti MGA hanno avuto l’opportunità di trasmettere la loro conoscenza del settore dei giochi e condividere la loro esperienza di lavoro presso MGA. Nei nostri uffici di Smartcity, abbiamo accolto 50 studenti MCAST che attualmente stanno studiando per un Diploma in iGaming, mentre presso l’Università di Malta, siamo stati invitati alle sessioni annuali dell’industria ICT, organizzate dalla Facoltà di informatica. Eventi come questi sono reciprocamente vantaggiosi sia per gli studenti che per l’Autorità: ci piace davvero incontrare il futuro del nostro settore e non vediamo l’ora di ulteriori collaborazioni con le istituzioni educative.

L’obiettivo era quello di condividere approfondimenti e buone pratiche tra le autorità. La responsabile antiriciclaggio Rachel Bezzina ha fornito una panoramica della struttura dell’unità antiriciclaggio della MGA in termini di processo di esame e ha evidenziato i principali obiettivi per l’anno.

MGA accoglie favorevolmente le collaborazioni con le istituzioni educative

Una giornata molto intensa e fruttuosa oggi, in cui l’insegnamento e la sensibilizzazione erano in cima alla nostra lista di cose da fare! In due eventi separati, 15 dipendenti MGA hanno avuto l’opportunità di trasmettere la loro conoscenza del settore dei giochi e condividere la loro esperienza di lavoro presso MGA. Nei nostri uffici di Smartcity, abbiamo accolto 50 studenti MCAST che attualmente stanno studiando per un Diploma in iGaming, mentre presso l’Università di Malta, siamo stati invitati alle sessioni annuali dell’industria ICT, organizzate dalla Facoltà di informatica. Eventi come questi sono reciprocamente vantaggiosi sia per gli studenti che per l’Autorità: ci piace davvero incontrare il futuro del nostro settore e non vediamo l’ora di ulteriori collaborazioni con le istituzioni educative.

PressGiochi