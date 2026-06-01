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MGA avverte i giocatori: false le dichiarazioni su presunte licenze rilasciate dall’Autorità

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato un avviso ufficiale per chiarire di non avere alcun collegamento con il sito siapwdku.net. Secondo l’Autorità, qualsiasi riferimento alla MGA e a presunte

01 Giugno 2026

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La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato un avviso ufficiale per chiarire di non avere alcun collegamento con il sito siapwdku.net. Secondo l’Autorità, qualsiasi riferimento alla MGA e a presunte licenze di gioco rilasciate dall’ente maltese riportato sul portale è da considerarsi falso e fuorviante.

L’Autorità ha inoltre ricordato ai consumatori l’importanza di verificare sempre che un operatore sia effettivamente autorizzato dalla MGA prima di utilizzare i suoi servizi. Il quadro normativo maltese impone infatti ai soggetti autorizzati il rispetto di rigorosi requisiti legali volti alla tutela dei giocatori.

La MGA sottolinea che le attività svolte da operatori privi di licenza non sono soggette a regolamentazione e non offrono le garanzie previste dalla normativa vigente, esponendo quindi gli utenti a maggiori rischi nelle transazioni e nell’utilizzo dei servizi di gioco.

L’elenco completo degli operatori in possesso di una licenza rilasciata dalla Malta Gaming Authority è consultabile sul sito ufficiale dell’Autorità.

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