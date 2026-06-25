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Meta di Zuckerberg sta valutando il lancio di un’app dedicata ai mercati di previsione

Meta starebbe sviluppando internamente un’app per smartphone per i mercati di previsione, con il nome in codice “Arena”, mentre l’amministratore delegato Mark Zuckerberg punta a sfruttare la rapida crescita di

25 Giugno 2026

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Meta starebbe sviluppando internamente un’app per smartphone per i mercati di previsione, con il nome in codice “Arena”, mentre l’amministratore delegato Mark Zuckerberg punta a sfruttare la rapida crescita di piattaforme come Polymarket e Kalshi.

Arena è in fase di sviluppo da parte di un piccolo team interno a Meta e dovrebbe operare in modo indipendente rispetto alle piattaforme social dell’azienda, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, secondo quanto riportato dal New York Times.

L’app utilizzerebbe inizialmente un sistema di punti in stile videogiochi invece di scommesse in denaro reale, anche se l’azienda non avrebbe escluso la possibilità di introdurre in futuro anche puntate in denaro, secondo due dipendenti a conoscenza del progetto.

Le fonti indicano che il progetto è considerato sperimentale, ma è stato comunque classificato come una priorità interna, mentre Meta cerca nuove opportunità di crescita e maggiore coinvolgimento degli utenti.

La mossa arriva mentre i mercati di previsione stanno diventando uno dei settori in più rapida espansione nel trading e nelle scommesse online. Kalshi e Polymarket avrebbero generato un volume combinato di 50 miliardi di dollari nel 2025, con volumi complessivi già oltre i 130 miliardi quest’anno.

Meta ha riportato 3,56 miliardi di utenti attivi giornalieri nella sua famiglia di applicazioni ad aprile e punta a sfruttare questa base per favorire l’adozione di Arena.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di lungo periodo di Zuckerberg di adattarsi ai cambiamenti nel comportamento degli utenti online, lanciando prodotti che intercettano le nuove tendenze digitali. Meta sta inoltre testando altre applicazioni indipendenti, tra cui Meta Photos, un’app di creazione multimediale basata sull’intelligenza artificiale.

 

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