Meta aggiorna normativa sulla pubblicità al gioco, confermate le limitazioni in Italia

Meta ha aggiornato le linee guida per promuovere contenuti relativi al gioco d’azzardo sulle sue piattaforme, in particolare Facebook e Instagram.

Ora per pubblicare inserzioni che promuovono gioco d’azzardo e scommesse online, gli inserzionisti devono richiedere l’autorizzazione di Meta tramite la tab Autorizzazioni e verifiche in Meta Business Suite e fornire prova che le attività di gioco d’azzardo sono adeguatamente approvate da un ente regolatore o altrimenti riconosciute come legali nei territori da targetizzare. Inoltre, Meta non permette la targetizzazione per le inserzioni relative a gioco d’azzardo e scommesse online a persone con meno di 18 anni.

Una volta ottenuta l’autorizzazione da Meta per una singola giurisdizione e un singolo tipo di gioco d’azzardo, gli inserzionisti possono pubblicare inserzioni relative a gioco d’azzardo e scommesse online targetizzate a qualsiasi giurisdizione per cui detengono la licenza o l’autorizzazione legale, con l’eccezione dei mercati non supportati.

Gli inserzionisti sono responsabili della conformità ai regolamenti locali e sono tenuti a pubblicare solo le inserzioni relative a gioco e scommesse online per cui detengono l’autorizzazione legale.

È necessaria un’autorizzazione da parte di Meta per poter promuovere quanto segue:

Tutte le forme di gioco d’azzardo online. Alcuni tipi comuni di gioco includono scommesse, lotterie, estrazioni, giochi di casinò, fantasport, bingo, poker, tornei di giochi di abilità e concorsi a premi.

I giochi in cui sia incluso un valore monetario come parte del metodo di partecipazione e premiazione tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contanti o valute digitali come i Bitcoin. Ciò include i giochi che richiedono un acquisto per continuare l’esperienza di gioco o fornire un vantaggio nella vincita di premi nei casi in cui il premio sia in forma di valore monetario.

Le inserzioni con pagine di destinazione che includono promozioni del gaming e del gambling online, anche se non è possibile giocare direttamente sulla pagina, come i siti di aggregazione o affiliazione.

Giochi che offrono un periodo di prova limitato e richiedono pagamenti successivi.

L’Italia non rientra nella lista dei paesi in cui gli inserzionisti di Meta possono richiedere un’autorizzazione scritta per promuovere forme di gioco online.

L’autorizzazione può essere richiesta nei seguenti paesi: Australia, Austria, Brasile, Canada, Colombia, Repubblica Ceca , Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Giappone, Kenya, Messico, Paesi Bassi, Nigeria, Norvegia, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

Senza autorizzazione, gli inserzionisti possono pubblicare inserzioni che promuovono:

L’attività o gli stabilimenti di gioco d’azzardo che prevede l’uso di denaro reale, fisico, come casinò, eventi di intrattenimento nei casinò o lo streaming di tornei di poker offline quando l’inserzione o la pagina di destinazione non promuove o incoraggia il gioco d’azzardo online.

Le lotterie di stato o governative, purché l’inserzionista sia responsabile direttamente o esclusivamente della gestione della lotteria.

Le promozioni dei premi che includono l’acquisto di un prodotto al prezzo normale di vendita, purché il gioco d’azzardo non costituisca il modello aziendale principale dell’inserzionista o del brand in evidenza.

I giochi completamente gratuiti.

