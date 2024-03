Messina: corse clandestine di cavalli, la Polizia arresta quattro persone

Nei giorni scorsi, a Messina, un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di quattro soggetti messinesi coinvolti in una competizione clandestina tra cavalli.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per interrompere la gara, che vedeva due calessi sfidarsi in una corsa non autorizzata, seguiti da numerose moto e persone che incitavano gli animali con clacson e grida.

L’attività rientra nei servizi predisposti dal Questore Annino Gargano per intensificare la prevenzione e il controllo del territorio, al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, considerando la pericolosità delle corse ad alta velocità dei cavalli e dei numerosi motorini coinvolti, che mettono a serio rischio l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale.

La competizione ha coinvolto un centinaio di persone a bordo di scooter, che hanno occupato l’intera carreggiata della strada. Una folla di spettatori si è radunata lungo la strada per assistere alla gara tra i cavalli, con donne e bambini presenti.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha provocato la fuga dei partecipanti, soprattutto degli scooter che hanno accompagnato i cavalli durante la corsa, azionando i clacson. I fantini e i proprietari dei cavalli sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Messina per aver partecipato attivamente alla competizione clandestina, mettendo a rischio l’integrità fisica degli animali.

I cavalli sono stati sequestrati e affidati in giudiziale custodia ad un maneggio, mentre il personale dell’A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ha effettuato un prelievo di campioni di sostanze ematiche per approfondimenti antidoping.

La Questura ha attivato le procedure per l’applicazione delle adeguate misure di prevenzione personale e i responsabili verranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada per aver messo in pericolo la sicurezza stradale.

L’Associazione dei Consumatori d’Italia, Consitalia, tramite lo Sportello Difesa degli Animali, plaude all’operato della Polizia di Stato e sostiene pienamente le azioni volte a tutelare il benessere degli animali e a garantire la sicurezza pubblica.

PressGiochi