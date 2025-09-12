Messico: nel “pacchetto economico 2026” proposto un aumento del 20% delle imposte sul gioco online

La Secretaría de Hacienda del Messico intende scoraggiare l’uso delle piattaforme digitali di scommesse con un aumento del 20% dell’Imposta Speciale sulla Produzione e sui Servizi (IEPS), all’interno di un pacchetto fiscale che include altri tributi su prodotti come bibite, tabacco e videogiochi.

Il Pacchetto Economico del Messico per il 2026 include una serie di misure fiscali non tradizionali che mirano a prodotti e servizi considerati dannosi per la salute pubblica e il benessere sociale. Tra le disposizioni più rilevanti figurano nuove tasse sui videogiochi violenti e un forte aumento dell’aliquota applicata agli operatori di gioco d’azzardo online.

Le riforme proposte introdurrebbero una tassa speciale dell’8% sui servizi digitali che offrono videogiochi violenti e aumenterebbero l’imposta sulle attività di gioco d’azzardo online dal 30% al 50%. Non è ancora chiaro se la nuova tassa sul gioco sarà calcolata sul valore totale delle scommesse piazzate o sul ricavo netto dell’operatore, poiché il pacchetto non specifica la base imponibile.

L’incremento interesserà sia gli utenti che gli operatori nazionali e internazionali attivi in Messico. Sebbene non sia stato chiarito se il tributo riguarderà solo le app mobili o anche i casinò fisici, la SHCP intende allineare le aliquote agli standard internazionali e contrastare le operazioni illecite, destinando le entrate raccolte a fondi per la sanità pubblica.

Questo “megaimposta” potrebbe aumentare significativamente i costi operativi delle piattaforme attive nel paese e ridurre l’attrattiva per gli utenti. Gli analisti del settore avvertono che la misura potrebbe spingere alcuni utenti verso piattaforme non regolamentate, aumentando i rischi di frode ed evasione fiscale.

Si prevede che il progetto di legge sarà approvato senza grandi ostacoli in Parlamento grazie alla maggioranza parlamentare detenuta dal governo. Per l’industria delle scommesse online, questo aumento fiscale rappresenta una sfida regolatoria cruciale. Se approvata, la misura entrerà in vigore a gennaio 2026, segnando una svolta per il mercato delle scommesse digitali in Messico.

