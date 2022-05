Merkur UK estende l’impegno nel gioco d’azzardo responsabile e supporta il progetto di YGAM

Merkur Group in UK ha sottolineato il suo impegno per un gioco d’azzardo responsabile accettando di sostenere l’ultima fase del programma di resilienza consapevole di YGAM. Il Mindful Resilience Program

Merkur Group in UK ha sottolineato il suo impegno per un gioco d’azzardo responsabile accettando di sostenere l’ultima fase del programma di resilienza consapevole di YGAM. Il Mindful Resilience Program è un’iniziativa pilota che è stata progettata per consentire agli operatori sanitari di accedere a una formazione di qualità sul gioco d’azzardo e sui danni da gioco nei giovani di età inferiore ai 25 anni. Progettato da psicologi e informato da accademici, professionisti sanitari e individui con esperienza vissuta, è stato approvato dal Ministro ombra per la salute mentale.

La dottoressa Rosena Alin-Khan MP ha descritto il programma come “pionieristico”. L’obiettivo è garantire che i rischi legati al gioco e ai danni del gioco siano identificati e attribuita maggiore priorità alla formazione di operatori sanitari in grado di interagire con i giovani e incoraggiarli a ottenere l’aiuto di cui potrebbero aver bisogno. Attualmente in fase di sperimentazione, la missione è quella di implementare il programma in modo più ampio dopo un’ampia valutazione.

Sascha Blodau, Direttore Generale di Merkur UK, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter svolgere un piccolo ruolo nell’aiutare a finanziare un’iniziativa che indirizza le risorse per aiutare ad affrontare una parte così importante della narrativa del gioco d’azzardo più sicuro. Il nostro 360 Program, che abbiamo lanciato a settembre 2020, è volto a garantire che tutto il nostro personale di 2.500 persone nel Regno Unito capisca cosa intendiamo per gioco d’azzardo responsabile e a fornire ai nostri colleghi che lavorano con i giocatori le informazioni e le abilità pratiche necessarie per trasformare una filosofia in un risultato finale!.

Ha aggiunto: “Abbiamo un forte rapporto di lavoro con YGAM, non da ultimo attraverso la City e le Gilde hanno assicurato la formazione dei nostri 250 gestori di sedi. Come azienda siamo fermamente convinti che il Safer Gambling vada oltre la semplice connessione che abbiamo con i nostri clienti. La nostra opinione è che dovrebbe essere un impegno che le aziende di intrattenimento del gioco d’azzardo hanno con la società in generale. Questa formazione si connette con i cuori e le menti degli operatori sanitari, che hanno un ruolo importante da svolgere nella protezione dei giovani e delle persone vulnerabili. Siamo lieti di svolgere un piccolo ruolo nell’aiutare a realizzare questo programma pilota”.

Ian Shanahan, Direttore dello sviluppo aziendale e della raccolta fondi di YGAM, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere questo fantastico supporto e impegno da Merkur per il programma Mindful Resilience. È un programma di importanza cruciale nel nostro portafoglio e che sta attirando l’interesse del settore sanitario. Questo supporto ci aiuterà a continuare a far crescere l’iniziativa per aumentarne la portata, il profilo e l’impatto”.

PressGiochi