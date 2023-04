Mercoledì prossimo ADM presenta l’evento “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra efficienza e legalità”

Mercoledì 19 aprile alle ore 11:00, presso la Sala Regina di Palazzo Montecitorio, il Ministero dell’economia e delle finanze e ADM promuovono presso la Camera dei Deputati l’evento “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra efficienza e legalità”.

Il programma prevede gli interventi, nell’ordine, del Vice Presidente della Camera Deputati, On. Fabio Rampelli, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse e del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Maurizio Leo.

L’evento intende fornire una visione prospettica delle politiche di Governo nelle materie di competenza dell’Agenzia e portare all’attenzione dell’opinione pubblica il ruolo strategico e operativo di questo ramo dell’Amministrazione finanziaria.

PressGiochi