Mercato digitale e giochi: gaming & entertainment crescono dell’8,1%

Gli italiani sono sempre più smart e app addicted. Tra le app più scaricate ci sono sicuramente quelle dei giochi, ma non solo: si registrano incrementi anche nell’acquisto di app per la gestione del risparmio, per il fitness, per la navigazione e ricerca. Quella in atto è una profonda trasformazione delle nuove modalità di fruizione dei contenuti sempre più web/interattiva: “everywhere, everytime & every device” sono le nuove dimensioni chiave dell’intrattenimento e della fruizione dei contenuti, con il digitale a rappresentare il canale abilitante.

Il gaming & entertainment è cresciuto dell’8,1%, con un incremento maggiore rispetto a quanto rilevato nel 2021. Gli sviluppi di tale comparto, da sempre caratterizzato da una forte spinta all’innovazione, sono legati all’adozione dell’Augmented Reality, in grado di fornire un’esperienza di gioco immersiva e, seppure ancora in fase embrionale, allo sviluppo del Metaverso.

Sono questi alcuni dati sul mercato digitale in Italia forniti da Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’ICT, nella pubblicazione annuale condotta in collaborazione con NetConsulting cube e presentata quest’oggi a Roma.

Nel 2022 il mercato digitale è cresciuto del 2,4%. Lo scenario che si delineerà nei prossimi anni sarà caratterizzato da un impatto ancora più dirompente delle tecnologie digitali.

Nel 2022 il mercato digitale ha fatto registrare una crescita del 2,4%, per un valore complessivo di 77,1 miliardi di euro, con andamenti differenziati tra i diversi segmenti. Nel 2023 la crescita del mercato digitale aumenterà (+3,1%) e nel 2024 (+4,3%) tornerà a essere superiore a quella dell’economia nel suo complesso. Questa dinamica sarà guidata dalla diffusione delle tecnologie digitali e da un’innovazione che corre sempre più veloce.

Il mercato digitale ha consolidato nel 2022 una crescita del 2,4%, con un valore complessivo di 77,1 miliardi di euro. L’aumento più rilevante ha riguardato i Servizi ICT (+8,5% e 14,8 miliardi di euro), sostenuto principalmente dai servizi di Cloud Computing e di Cybersecurity. Andamenti particolarmente positivi si sono avuti nel segmento dei Contenuti e Pubblicità Digitali (+6,3% e 14,5 miliardi di euro) e in quello del Software e Soluzioni ICT (+6,2% e 8,6 miliardi di euro). Il mercato relativo a Dispositivi e Sistemi ha evidenziato una netta inversione di tendenza dopo la crescita consistente registrata nel 2021. Infatti, nel corso del 2022 ha subito un calo dell’1%. È infine proseguito il trend negativo dei Servizi di Rete TLC (-2,7%). Se il progresso del mercato digitale è in parte frenato dalle componenti tecnologiche più mature, sarà invece trainato dai prodotti e servizi più innovativi, ovvero Digital Enabler e Transformer, il cui incremento medio annuo nel periodo 2022-2026 dovrebbe attestarsi sul 12,8%.

