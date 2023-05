Menorah The Game: al Museo Ebraico di Roma la presentazione del videogioco sulla storia ebraica

“Educazione e intrattenimento attraverso un videogioco per raccontare 2000 anni di storia della comunità ebraica a Roma”.

Con queste parole questa mattina a Roma si è tenuta presso il Museo Ebraico la presentazione del primo videogioco sulla presenza ebraica a Roma, Menorah The Game. Ha partecipato all’evento il Ministro all’istruzione Giuseppe Valditara e il presidente della comunità ebraica a Roma Ruth Dureghello. Presente anche una rappresentanza delle scuole.

“Attraverso questo gioco cerchiamo di capire come insegnare la storia sfruttando la tecnologia e gli strumenti più vicini ai giovani. È la prima volta che una associazione culturale usa lo strumento del Game per raccontare e raggiungere i giovani” ha affermato il giornalista David Parenzo.

“Questo museo è un luogo di trasmissione della cultura ed educazione alla storia. Accogliamo 150mila ospiti l’anno, per la maggiore parte studenti che vogliono conoscere la storia degli ebrei secondo quel processo di istruzione didattica che mira a formare il cittadino. Successivamente al Covid abbiamo registrato un incremento esponenziale della domanda e degli stimoli. Questo gioco rappresenta il nostro impegno ad andare incontro a questi utenti. Ringraziamo soprattutto gli sponsor che hanno permesso questo, come Admiral Gaming Network” ha affermato la presidente Dureghello. “Grazie per aver realizzato questo ‘edutainment’ ed averci dato uno strumento in più per costruire un mondo di pace che è quello che noi vogliamo tra i nostri obiettivi.

“Qui ci sono oggi temi centrali per il dibattito odierno e per lo sviluppo della cultura e della conoscenza nel nostro Paese. I giovani – ha affermato il Ministro Valditara – attendono iniziative di questo tipo, così stimolanti. L’uso delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale aiutano ad appassionare i giovani e ad avvicinarli ad una didattica innovativa. Il tema delle nuove tecnologie non deve spaventarci, ma può arricchire la qualità dell’insegnamento e le potenzialità degli studenti. Le nuove tecnologie ovviamente devono essere governate, i rapporti umani restano fondamentali come abbiamo visto nei mesi del Covid.

Infine il tema del gioco. La pedagogia ha sempre sottolineato l’importanza del gioco nell’apprendimento e credo che questa è una iniziativa molto bella di ricostruire il percorso di 2mila anni di storia della comunità ebraica. Dobbiamo dimostrare ai giovani italiani quanto siamo debitori alla cultura ebraica, gli ebrei hanno contribuito in maniera importante alla costruzione della storia e alla identità nel nostro Paese” ha concluso.

La Fondazione per il Museo Ebraico di Roma ha tra i suoi obiettivi la promozione, la conservazione, la valorizzazione, lo studio e la gestione dei beni che costituiscono il fondo del Museo. È, inoltre, impegnata nella costruzione e promozione di programmi di informazione e didattica, tramite studi, conferenze ed esposizioni nel settore dell’ebraismo. È proprio all’interno di questo percorso che si inserisce il primo videogioco creato per raccontare, in modalità “game”, la storia della presenza ebraica a Roma, con il duplice intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, il pubblico più giovane, rispetto all’epopea del popolo ebraico e, contestualmente, promuovere il Museo, anche per stimolare il flusso turistico del quartiere ebraico e della città di Roma.

Scaricabile gratuitamente su App Store e Googleplay e compatibile per dispositivi, smartphone e tablet di ultima generazione, il gioco – della durata tra i 45 e i 60 minuti – è realizzato in formato 2D, con illustrazioni a colori, musiche, effetti sonori e sceneggiatura originali.

Menorah – The Game è una caccia al tesoro virtuale che vede protagonisti due giovani ricercatori, Anna e Gavriel, in cui il giocatore verrà coinvolto nella storia e nella tradizione dell’ebraismo. Il gioco è una produzione della società ‘Golem Multimedia’, dell’editore Shulim Vogelmann.

L’app è stata sviluppata in collaborazione con l’associazione TuoMuseo e con il sostegno di ADMIRAL Gaming Network. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Museo Ebraico per Roma, è una componente del ‘Progetto edutainment’, che intende ripercorrere la storia ebraica attraverso il gioco, scoprendo antiche tradizioni, simboli e significati che si ritrovano nel percorso del Museo di Roma.

PressGiochi