Melco Resorts registra un fatturato di 1,02 miliardi di dollari per il terzo trimestre

Melco Resorts & Entertainment Limited ha condiviso i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre del 2023. I ricavi operativi sono cresciuti da 947,9 milioni di dollari a 1,02 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente e del 321% su base annua.

La società ha attribuito l’aumento a un miglioramento delle prestazioni in tutti i segmenti di gioco in seguito all’allentamento delle restrizioni legate al Covid-19 a Macao nel gennaio 2023 e all’apertura di Studio City Fase 2.

L’utile operativo per il terzo trimestre è stato di 94,7 milioni di dollari, rispetto alla perdita operativa di 198,5 milioni di dollari dello scorso anno. Melco ha generato un EBITDA immobiliare rettificato di 280,6 milioni di dollari, rispetto all’EBITDA immobiliare rettificato negativo di 34,9 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022.

La perdita netta attribuibile a Melco Resorts & Entertainment Limited per il terzo trimestre del 2023 è stata di 16,3 milioni di dollari. La perdita netta attribuibile agli interessi di minoranza è stata di 20,5 milioni di dollari.

Risultati del terzo trimestre di City of Dreams Macao

I ricavi operativi di City of Dreams Macau hanno raggiunto i 506,2 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 66,4 milioni di dollari dello stesso periodo del 2022. L’EBITDA è stato di 153,9 milioni di dollari, rispetto all’EBITDA rettificato negativo di 40,2 milioni di dollari dello scorso anno. L’aumento è stato attribuito alla migliore performance in tutti i segmenti di gioco e nelle operazioni non di gioco.

Il volume delle fiches rotanti è stato di 4,43 miliardi di dollari rispetto ai 332,2 milioni di dollari del terzo trimestre del 2022, mentre il tasso di vincita delle fiches rotanti è stato del 2,48%. Il calo dei giochi da tavolo del mercato di massa è aumentato da 133,5 milioni di dollari a 1,32 miliardi di dollari. La percentuale dei giochi da tavolo del mercato di massa è stata del 32,1%, rispetto al 28,6%.

La gestione delle macchine da gioco è stata di 807,5 milioni di dollari rispetto a 137,4 milioni di dollari e il tasso di vincita delle macchine da gioco è stato del 3,6%. I ricavi non legati ai giochi di City of Dreams nel primo trimestre sono stati di 73,6 milioni di dollari (19,3 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022).

Risultati Altira Macao

I ricavi operativi di Altira Macau sono stati di 24,2 milioni di dollari, in aumento rispetto a 2,4 milioni di dollari nello stesso periodo del 2022. L’EBITDA è stato di 3,8 milioni di dollari, rispetto a 12,9 milioni di dollari negativi. Nel segmento dei giochi da tavolo del mercato di massa, il calo è stato di 140 milioni di dollari. La percentuale di mantenimento è stata del 18,9%, rispetto al 4,8% del terzo trimestre del 2022.

Il numero di macchine da gioco gestite per il secondo trimestre del 2023 è stato di S $ 86,5 milioni e il tasso di vincita delle macchine da gioco è stato del 3,9%. Le entrate non legate ai giochi sono state di 5,3 milioni di dollari.

Risultati di Studio City

I ricavi operativi di Studio City sono stati di 277,7 milioni di dollari. L’EBITDA rettificato è stato di 67,7 milioni di dollari, rispetto all’EBITDA rettificato negativo di 31,5 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022. L’aumento anno su anno è stato ancora una volta principalmente attribuito alla migliore performance in tutti i segmenti di gioco e nelle operazioni non di gioco.

Il volume delle fiche rotanti è stato di 713,6 milioni di dollari, mentre il tasso di vincita delle fiche rotanti è stato dell’1,78% rispetto al 4,18% del terzo trimestre del 2022. Il calo dei giochi da tavolo del mercato di massa è aumentato a 809,1 milioni di dollari e la percentuale di mantenimento è stata del 27,5%. Il volume delle macchine da gioco gestite è stato di 673,9 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 98,2 milioni di dollari del terzo trimestre del 2022.

I ricavi non legati ai giochi di Studio City nel terzo trimestre del 2023 sono stati di 79,0 milioni di dollari, rispetto ai 9,0 milioni di dollari del terzo trimestre del 2022.

Il presidente e CEO del gruppo Lawrence Ho ha dichiarato: “La ripresa di Macao ha continuato a rafforzarsi sempre più nel terzo trimestre del 2023, soprattutto durante i mesi estivi, con le nostre visite alle proprietà e le ore di gioco dei casinò che beneficiano di questa crescita.

“Abbiamo registrato solide performance durante la Golden Week di ottobre e abbiamo assistito a una robusta ripresa durante il resto di ottobre. I ricavi sia del segmento dei giochi che di quello non di gioco sono migliorati, rafforzati dal nostro impegno a investire in intrattenimento di livello mondiale e a migliorare i nostri servizi non di gioco.

“I nostri standard di progettazione leader di mercato sono stati riconosciuti dal Prix Versailles e il Morpheus è l’unico hotel di Macao ad avere l’onore di essere incluso come uno degli hotel più belli del mondo”.

PressGiochi