Mega Dice, unico casino crittografico su Telegram

Nell’ambito dei casino crittografici, quello che ora attira l’attenzione è Mega Dice, il primo al mondo accessibile tramite l’app Telegram.

Il progetto si rivolge al pubblico del gambling piuttosto che agli utenti di criptovalute. Per questo ha scelto Telegram come piattaforma, che nel 2022 è stata una delle prime 5 app scaricate in tutto il mondo e vanta oltre 700 milioni di utenti attivi mensili.

La parte più interessante è che la crescita deriva dalle raccomandazioni personali, tramite la messaggistica interna, poiché Telegram non paga per pubblicizzare le sue app. L’applicazione è anche estremamente popolare nella comunità crittografica grazie alle sue funzionalità di privacy, UX e automazione.

Mega Dice ha sfruttato le capacità dei robot di Telegram per portare i suoi giochi da casino crittografici alle masse. Una volta effettuato l’accesso, si viene indirizzati porta all’app web dove depositare BTC, ETH, USDT o DOGE negli indirizzi del portafoglio creati per ogni valuta

Un altro punto saliente del casinò crittografico è un bonus di deposito del 200% fino a 1 BTC per i nuoviutenti. Per ottenerlo, bisogna effettuare un deposito 20 USD, EUR o GBP.

Poi si comincia a giocare. L’offerta comprende slot popolari come Gates of Olympus, Wanted Dead or Alive; titoli Novomatic classici come Book of Ra; una serie di giochi da casino dal vivo di fornitori leader quali Evolution Gaming; i giochi preferiti dai fan delle criptovalute come Plinko e Aviator di Spribe.

La versione Telegram di Mega Dice è crittografica solo nella prima fase. Poi è possibile depositare fondi utilizzando metodi di pagamento fiat, come bonifico bancario, Apple Pay e Google Pay sulle versioni mobile e desktop di Mega Dice.

Mega Dice è di proprietà e gestito da MIBS BV, che ha una Master Gaming License rilasciata dal Governatore di Curacao. La piattaforma è conforme alle norme antiriciclaggio dell’UE; aderisce alle buone pratiche di gioco responsabile, consentendo a chi ha problemi di gioco di autoescludersi e proteggendo i minori con opzioni per il controllo parentale; è dotata di help desk h24 e assistenza via chat online; supporta prelievi istantanei, soggetti a termini e condizioni; offre dei bonus costanti ai clienti che portano un proprio amico

Pressgiochi