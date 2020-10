MEF. Al sottosegretario Baretta la delega a trattare i rapporti con ADM

Al Sottosegretario Pier Paolo Baretta, delegato ai giochi, va la responsabilità di trattare i rapporti con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; le spesa sociale e previdenziale; le questioni del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, ivi compresa la partecipazione ai relativi tavoli di concertazione con le organizzazioni sindacali.

La conferma arriva dal decreto del Mef pubblicato in gazzetta ufficiale che specifica le precise responsabilità del sottosegretario: “e’ delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonche’ a

intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

Il Sottosegretario Pier Paolo Baretta e’, inoltre, delegato a seguire, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, sia in commissione che in aula, i lavori parlamentari inerenti il documento di economia e finanza, la relativa nota di aggiornamento, nonche’ il progetto di legge di bilancio”.

PressGiochi