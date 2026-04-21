Newsletter

21 Aprile 2026 - 18:04

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

MEF, al Parlamento la prima Relazione sul gioco pubblico 2025: quadro tra concessioni, rete fisica e criticità territoriali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso al Parlamento la prima relazione ufficiale sul settore dei giochi pubblici prevista dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024,

21 Aprile 2026

Share the post "MEF, al Parlamento la prima Relazione sul gioco pubblico 2025: quadro tra concessioni, rete fisica e criticità territoriali"

Stampa pagina

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso al Parlamento la prima relazione ufficiale sul settore dei giochi pubblici prevista dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che, come anticipato in esclusiva da PressGiochi, è aggiornata ai dati 2025 e costituisce il primo adempimento del nuovo impianto normativo. Il documento, inviato con lettera a firma del ministro Giancarlo Giorgetti, fotografa l’andamento del comparto in tutte le sue principali componenti.

Secondo quanto emerge dalla relazione, il sistema italiano dei giochi pubblici continua a fondarsi su due pilastri ordinamentali: la riserva legale statale, che attribuisce allo Stato la definizione delle tipologie di gioco e dei luoghi autorizzati, e il modello concessorio, attraverso cui l’amministrazione affida la gestione a operatori privati selezionati tramite gara pubblica europea, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

Il documento richiama inoltre le basi storiche del sistema, riconducibili al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che ha istituito la riserva statale sull’organizzazione e l’esercizio dei giochi con vincita in denaro. Un modello che, secondo il MEF, continua a garantire il bilanciamento tra controllo pubblico e gestione esternalizzata, con lo Stato che mantiene poteri di vigilanza e indirizzo sull’intero comparto.

La relazione evidenzia poi la struttura della raccolta, articolata su due canali principali: la rete fisica tradizionale e il gioco a distanza, sviluppato a partire dalla legge comunitaria del 2008. Proprio il comparto fisico viene descritto come attraversato da una fase di transizione, condizionata da un contesto regolatorio sempre più frammentato.

Il MEF sottolinea infatti come, a partire dal 2013, Regioni e Comuni abbiano introdotto una pluralità di norme e regolamenti su localizzazione e orari degli esercizi di gioco, determinando un quadro disomogeneo sul territorio nazionale. Tale frammentazione ha inciso anche sulla programmazione delle reti concessionarie, contribuendo in alcuni casi al rinvio o alla mancata indizione di gare pubbliche.

A supporto di questa ricostruzione vengono richiamati i pareri del Consiglio di Stato n. 1068/2019 e n. 1057/2019, nei quali viene evidenziata la difficoltà di definire reti distributive coerenti in presenza di vincoli territoriali variabili e non uniformi.

Secondo il Ministero, questa situazione rende complessa la pianificazione delle nuove concessioni su rete fisica, soprattutto in assenza di un’intesa politica nazionale sui criteri di distanza e sugli orari di esercizio. Solo il superamento di tale nodo regolatorio – si legge nel documento – potrà consentire l’indizione di nuove gare e la definizione di un quadro stabile, in grado di garantire certezza normativa, tutela dei giocatori, presidio della legalità e adeguate entrate erariali.

La relazione si chiude con il riepilogo delle attività svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2025, con focus su controlli, contrasto all’illegalità, tutela dell’utenza e andamento dei diversi segmenti del gioco pubblico.

PressGiochi

AWP e VLT, il Mef certifica il calo del settore: la raccolta perde fino a 15,1 miliardi rispetto al 2019, l’Erario ben 1,7 mld

 

Giochi online: 52 licenze assegnate, 364 milioni all’Erario e raccolta in crescita del 20,9% nel triennio

 

Scommesse sportive e ippiche: cresce la quota fissa, in calo il totalizzatore. Nel triennio -7,8% e -4,2% per i giochi tradizionali

 

Conti di gioco online 2025: 17 milioni di account attivi, 13,2 miliardi di euro in ricariche e centralità dei pagamenti digitali

Fonte immagine: https://depositphotos.com/

banner articolo interno
Leggi anche

MEF, al Parlamento la prima Relazione sul gioco pubblico 2025: quadro tra concessioni, rete fisica e criticità territoriali

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 17 del 25 aprile–27 aprile 2026

Valverde (CT): trovati 4 totem da gioco irregolari in un bar, sanzione elevata per il titolare

Stati Generali ADM 2026 a Roma: il 21 maggio la sessione dedicata al settore gaming

UIL F.P. Dogane Monopoli , Raffaele Procopio è stato confermato Coordinatore Generale

Gioco minorile a Napoli, Lollobrigida (ADM): “Fondamentali formazione e consapevolezza. Fenomeno trasversale e in parte legato a contesti familiari e culturali”

AWP e VLT 2025: raccolta oltre 31,4 miliardi ma il confronto con il 2024 segna un calo diffuso e strutturale del mercato

Black list ADM, oscurati 112 nuovi siti di gioco illegale

Bollettino ADM: nel quarto trimestre del 2025 dai giochi 3,3 mld all’erario

Il Grande Fratello che vigila su gioco minorile e limiti di ricarica

Taranto: sequestrati 21 apparecchi da gioco e 7 responsabili segnalati alle autorità competenti

Lotteria Italia 2026, ADM avvia l’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter