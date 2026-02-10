McGrath (Ce): “In corso analisi dei documenti forniti da Malta sulla presunta violazione del Bill 55 al diritto europeo”

Lo scorso dicembre l’eurodeputato tedesco Martin Schirdewan (The Left) ha presentato in Parlamento europeo un’interrogazione rivolta alla Commissione che ha per oggetto il “Bill 55” approvato dal legislatore maltese in

Lo scorso dicembre l’eurodeputato tedesco Martin Schirdewan (The Left) ha presentato in Parlamento europeo un’interrogazione rivolta alla Commissione che ha per oggetto il “Bill 55” approvato dal legislatore maltese in materia di gioco d’azzardo.

“Il 12 giugno 2023 il legislatore maltese ha approvato il “Bill 55”, inserendo l’articolo 56A nel Malta Gaming Act. Questo articolo stabilisce, in sostanza, che le sentenze dei tribunali stranieri – incluse quelle degli altri Stati membri dell’UE – che accolgono azioni legali contro la liceità dei servizi offerti da operatori di gioco con licenza maltese non devono essere riconosciute né eseguite a Malta.

Questo nuovo articolo sembra violare il diritto dell’Unione, in particolare il Regolamento (UE) 1215/2012 poiché impedisce il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse dai tribunali degli altri Stati membri.

Poiché il dialogo con le autorità maltesi non ha risolto la questione, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione il 18 giugno 2025, inviando a Malta una lettera di costituzione in mora (INFR(2025)2100)”, si legge nel testo dell’interrogazione.

Schirdewan chiede dunque alla Commissione:

Qual è la prossima decisione che la Commissione deve adottare nell’ambito della procedura di infrazione e quando può essere prevista? Se la Commissione decidesse di emettere un parere motivato dopo la lettera di costituzione in mora, su quali motivi si baserebbe? La Commissione sta valutando di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea?

A nome della Commissione europea, McGrath risponde in questi termini:

“La Commissione ha ricevuto la risposta di Malta alla lettera di costituzione in mora alla fine di settembre 2025. La Commissione sta attualmente analizzando gli argomenti e le informazioni aggiuntive fornite da Malta e deciderà i passi successivi appropriati non appena tale analisi sarà completata.

In conformità all’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le fasi successive della procedura d’infrazione prevedono, se del caso, l’invio di un parere motivato”.

