Mazzola (Altenar): “Crescita del gioco online, un trend che continuerà anche nei prossimi mesi”

“Qui ad Enada presentiamo l’app mobile che abbiamo sviluppato per i nostri concessionari e vogliamo dare al mercato un segnale forte di consolidamento della nostra posizione”.

Lo dichiara a PressGiochi Domenico Mazzola, direttore commerciale di Altenar, fornitore di software per la gestione delle scommesse sportive, in occasione di Enada Primavera a Rimini.

“Siamo qui per incontrare i nostri clienti e partner. Dopo un po’ di tempo nel quale non ci siamo potuti incontrare di persona siamo curiosi di scoprire le novità sul mercato italiano. Siamo focalizzati sull’online anche se stiamo lavorando anche a delle soluzioni per il retail, per il momento in fase di sviluppo. Puntiamo ai mercati regolamentati, durante la pandemia abbiamo spinto molto verso soluzioni di prodotto specifiche per il canale online e siamo convinti che questo sarà il trend che caratterizzerà il mercato anche nei prossimi mesi”.

Vedi l’intervista a Domenico Mazzola al minuto 10′

