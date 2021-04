Maxima Compliance nomina Filippo Ferri come CCO

Il provider di compliance Maxima Compliance ha nominato Filippo Ferri come primo chief commercial officer. Ferri opera nel settore dei giochi da 15 anni, avendo ricoperto ruoli in aziende quali Inspired Gaming, Evolution Gaming e GLI. Prima di entrare a far parte dell’ufficio di Barcellona di Maxima Compliance, ha trascorso più di tre anni come direttore della strategia di igaming e dei nuovi prodotti presso BMM Testlabs.

Lo stesso Ferri ha spiegato: “Maxima Compliance è cresciuta in modo impressionante negli ultimi due anni, offrendo ai propri clienti un servizio di prima classe che non possono trovare altrove. Sono entusiasta di entrare a far parte di questa azienda innovativa e lavorerò per garantire che la sua straordinaria crescita continui”.

L’amministratore delegato di Maxima Compliance Antonio Zanghi ha aggiunto: “Filippo porta anni di esperienza di gioco al team di Maxima Compliance. In qualità di nostro primo CCO, supervisioneranno le operazioni commerciali in tutta l’azienda in un momento dui rapida espansione a livello globale”.

