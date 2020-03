Matera. Il sindaco De Ruggieri chiede il divieto alle slot negli esercizi ancora provvisti

Le misure adottate finora non sono sufficienti. Ci vuole un’ulteriore stretta di vite per evitare che il contagio da coronavirus si propaghi. Ne è convinto il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri che nella riunione del Comitato regionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha chiesto al Prefetto di Potenza la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti per contenere il diffondersi del contagio da Covid-19.

La proposta del primo cittadino è di ridurre gli orari di apertura pomeridiana degli esercizi commerciali ancora aperti, la chiusura domenicale delle attività di vendita al pubblico di generi alimentari, la chiusura dei distributori di bevande che possono essere causa di assembramenti, il divieto di utilizzo delle slot machine negli esercizi commerciali che ne sono provvisti.

