Match fixing. Simplebet entra a far parte di IBIA

Simplebet, leader globale nei prodotti di micro-scommesse, ha aderito all’International Betting Integrity Association (IBIA).

La società con sede negli Stati Uniti, che fornisce servizi B2B in tutto il fiorente mercato statunitense coprendo eventi NFL, MLB, NBA, college football e basket, rafforza il crescente punto d’appoggio di IBIA nella regione nordamericana.

Simplebet si unisce a oltre 45 società e 125 marchi leader di scommesse sportive in IBIA, che rappresentano oltre 137 miliardi di dollari di gestione delle scommesse globali all’anno e quasi il 50% di tutte le attività di scommesse commerciali regolamentate.

L’azienda rafforza la posizione di IBIA come principale organismo globale di monitoraggio dell’integrità delle scommesse sportive.

Melissa Davis, EVP of Business Affairs / General Counsel di Simplebet, ha dichiarato: “L’integrità e la fiducia non sono negoziabili in Simplebet, quindi siamo entusiasti di collaborare con IBIA, che è il principale monitor di integrità indipendente al mondo.

Mettere in comune le nostre risorse aiuterà a mantenere il fair play nello sport, a negare la corruzione nelle scommesse sportive e a garantire che i nostri partner e i loro clienti possano godere della massima tranquillità quando si tratta di scommettere”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Simplebet in IBIA;

la sua adesione evidenzia l’impegno dell’operatore a tutelare l’integrità delle scommesse e dei relativi eventi sportivi. Simplebet offre un approccio distintivo e una gamma di prodotti che si sposa bene con i nostri membri esistenti e continua l’espansione di IBIA nel crescente mercato delle scommesse sportive regolamentate negli Stati Uniti. L’associazione non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con Simplebet per garantire l’integrità dei suoi prodotti e servizi”.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse autorizzate.

