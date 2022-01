Match fixing: nel 2021 IBIA segnala 236 casi di scommesse sospette

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha segnalato 236 casi di scommesse sospette alle autorità competenti nel 2021, con 69 avvisi nel quarto trimestre (Q4).

Il dato annuale segna una riduzione del 13% sui 270 casi segnalati nel 2020.

Il dato del 2021 è coerente con gli ultimi anni, con un numero medio di allert annuali pari a 240 nel periodo 2018-2020. Gli avvisi del 2021 hanno riguardato 13 sport e 49 paesi diversi, con tennis e calcio che continuano a dominare.

L’Europa ha inoltre continuato a fornire il maggior numero di segnalazioni con il 50% del totale annuale. Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Un altro anno impegnativo per il settore è passato con lo spettro del Covid e il suo impatto sugli eventi sportivi in ​​calo e, si spera, un potenziale finale in vista. È quindi positivo che le allerte per il 2021 abbiano mostrato una tendenza al ribasso e un ritorno ai numeri pre-Covid. Tuttavia, le sfide persistono, in particolare con la crescita di eventi sportivi privati ​​e la definizione di protocolli di integrità negli organismi sportivi tradizionali.

L’associazione sta lavorando con un certo numero di parti interessate in questo settore per migliorare le disposizioni sull’integrità. “In effetti, i pericoli della corruzione delle scommesse permangono e, come evidenziato dal rapporto Optimum Betting Market pubblicato lo scorso anno, ciò equivale a circa $ 25 milioni all’anno di mancate entrate per il settore delle scommesse regolamentate a livello globale. È quindi positivo che l’obbligo per gli operatori di far parte di un sistema di monitoraggio dell’integrità abbia preso piede negli Stati Uniti e sia stato approvato in Svezia, per aggiungersi ai requisiti esistenti nei Paesi Bassi, in Germania e nella Repubblica ceca. L’approccio in Ontario è particolarmente degno di attenzione ed è un modello di best practice. Di conseguenza, l’associazione non vede l’ora di lavorare con una gamma più ampia di operatori sull’integrità”.

Altri dati chiave per il 2021:

80 – Allerte tennis totali, in calo del 18% rispetto alle 98 del 2020

66 – Allerte calcio, aumento dell’8% rispetto al 2021 e numero annuale più alto segnalato

27 – Avvisi sugli eventi sportivi in ​​Russia, il numero più alto per singolo Paese nel 2021

11 – Sanzioni sportive o penali andate a buon fine nel 2021 da segnalazioni IBIA

10 – Avvisi segnalati in Nord America, in diminuzione del 54% rispetto ai 22 segnalati nel 2020.

Nel quinquennio 2017-21, IBIA ha segnalato 1.222 allarmi in 19 sport e 101 paesi.

PressGiochi