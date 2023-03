Match fixing. MGA e Badminton World Federation firmano un accordo di condivisione dei dati

La Badminton World Federation (BWF) Integrity Unit ha recentemente stabilito un accordo di condivisione dei dati con la Malta Gaming Authority (MGA).

La partnership strategica di BWF con l’autorità dei giochi maltese MGA costituisce una componente chiave del monitoraggio delle attività di scommesse sospette nel badminton e dimostra ulteriormente l’impegno costante della BWF Integrity Unit per uno sport pulito ed equo. Il monitoraggio e le indagini sono un ambito vitale delle operazioni di manipolazione anti-partita di BWF, in cui vengono raccolte informazioni sui giocatori, le partite e i dettagli della competizione vengono analizzati e l’intelligence viene utilizzata nelle indagini su possibili manipolazioni delle partite.

Antonio Zerafa, Head of Financial Crime Compliance in MGA, ha dichiarato: “Sono molto lieto di vedere la Badminton World Federation aggiunta alla lunga lista di organi di governo dello sport che l’Autorità già assiste a livello pratico, e non vediamo l’ora di lavorare con l’Integrity Unit di BWF su eventuali problemi che potrebbero sorgere”.

“Questa partnership aiuta la BWF Integrity Unit a proteggere l’integrità dello sport con MGA contribuendo a facilitare la condivisione dei dati tra gli operatori di scommesse e la BWF Integrity Unit”, ha affermato il segretario generale della BWF, Thomas Lund. “Consideriamo questo come un deterrente per potenziali corruttori dello sport mentre continuiamo a preservare l’integrità del badminton”.

La firma di accordi di condivisione dei dati con gli organi di governo dello sport è una parte essenziale del lavoro svolto dalla MGA. La BWF Integrity Unit è un’unità operativa all’interno dell’ufficio BWF a Kuala Lumpur. L’unità si concentra sul mantenere il badminton libero dal doping e dalla manipolazione delle partite. Quotidianamente, l’Unità di Integrità gestisce i programmi antidoping e contro il match fixing, oltre a pianificare e realizzare iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione e deterrenza all’interno della comunità del badminton.

