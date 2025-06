Match-fixing: ITIA sanziona quattro tennisti

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha confermato che quattro tennisti sono stati sanzionati per violazioni del Programma Anticorruzione del Tennis (TACP). Il tennista thailandese Natthasith Kunsuwan è stato sospeso per

Il tennista thailandese Natthasith Kunsuwan è stato sospeso per 12 anni dopo aver ammesso 39 violazioni del Programma Anticorruzione del Tennis (TACP). Kunsuwan, che ha raggiunto il suo massimo storico nella classifica mondiale di singolare, posizionandosi al 1316° posto nell’ottobre 2018, ha ammesso di aver violato il TACP tra il 2022 e il 2024, tra cui aver manipolato l’esito di eventi, aver accettato denaro per manipolare l’esito di eventi e aver omesso di segnalare comportamenti corrotti. Il giocatore ha ricevuto una multa di di 75.000 dollari, di cui 56.250 sospesi.

La ventiquattrenne Kunsuwan ha collaborato pienamente con l’indagine ITIA e ha accettato la sanzione concordata, rinunciando al diritto a un’udienza davanti a un Ufficiale Anti-Corruzione (AHO) indipendente. Il periodo di ineleggibilità della giocatrice è iniziato il 9 aprile 2024 e terminerà alla mezzanotte dell’8 aprile 2036.

La tennista francese Jaimee Floyd Angele è stata sospesa per un periodo di cinque anni e tre mesi, dopo aver ammesso di aver orchestrato un incontro a pagamento nel 2022, di non aver collaborato a un’indagine ITIA e di aver distrutto prove.

La venticinquenne Angele, che ha raggiunto il suo massimo storico nel ranking mondiale di singolare, la 463esima posizione, nell’agosto 2022, ha accettato la sanzione ed ha ricevuto una sanzione di 20.000 dollari, di cui 10.000 sospesi. La sanzione è retroattiva all’inizio della sospensione provvisoria della giocatrice, il 19 settembre 2024, e scadrà il 18 dicembre 2029.

L’ex giocatore brasiliano Christian Lindell, che ha rappresentato la Svezia, è stato sospeso per sette anni dopo essere stato ritenuto colpevole di quattro violazioni del TACP, relative a una partita truccata, da AHO Diana Tesic, a seguito di un’udienza.

Il trentatreenne Lindell, che ha raggiunto il suo massimo storico nella classifica mondiale di singolare, la posizione 177, nel luglio 2015, è stato coinvolto in un procedimento penale che coinvolge un’organizzazione di partite truccate in Belgio. Oltre alla squalifica, il giocatore ha ricevuto anche una multa di 10.000 dollari. La sanzione è entrata in vigore il 10 giugno 2025 e scadrà il 9 giugno 2032.

Infine, l’ex tennista francese Samuel Bensoussan è stato sospeso per un periodo di un anno e 11 mesi dopo essere stato ritenuto colpevole di aver truccato quattro partite dall’AHO Philippe Cavalieros a seguito di un’udienza.

Il trentatreenne Bensoussan, che ha raggiunto il suo massimo storico nel ranking mondiale di singolare, raggiungendo la posizione 405 nel giugno 2018, è stato anche coinvolto in un procedimento penale che coinvolge un’organizzazione di match-fixing in Belgio. Oltre alla squalifica, al giocatore è stata comminata anche una multa di 12.000 dollari. La sanzione è entrata in vigore il 23 maggio 2025 e scadrà il 22 aprile 2027.

Durante il periodo di squalifica, ai giocatori è vietato giocare, allenare o assistere a qualsiasi evento tennistico autorizzato o sanzionato dai membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi altra associazione nazionale.

