Match fixing: IBIA sigla Mou con la colombiana FECOLJUEGOS

L’International Betting Integrity Association – IBIA – insieme alla Federazione Colombiana FECOLJUEGOS ha recentemente firmato un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di unire le forze per stabilire progetti e iniziative per combattere le frodi legate alle scommesse sportive in Colombia e per proteggere l’integrità delle società di scommesse sportive e sportive.

IBIA è la voce leader mondiale sull’integrità per il settore delle scommesse sportive con licenza con il suo sistema di monitoraggio dell’integrità basato sull’account che copre oltre 137 miliardi di dollari USA in transazioni di scommesse all’anno a livello globale. I dati dell’IBIA e dei suoi membri hanno svolto un ruolo significativo nel supportare le indagini, i procedimenti giudiziari e le sanzioni contro le parti coinvolte nel match fixing, nell’attenuare e prevenire le possibilità di questo tipo di pratica irregolare.

Nel 2021 quelle attività di scommesse sospette segnalate da IBIA alle autorità competenti hanno aiutato a emettere sanzioni sportive o penali contro 11 squadre o giocatori.

L’IBIA ha fatto 121 segnalazioni alle autorità competenti in America Latina tra il 2017 e il 2021, per un totale di 9 segnalazioni riguardanti partite sospette avvenute in Colombia, 8 riguardanti il ​​tennis e 1 il calcio.

Secondo gli ultimi dati della principale società di intelligence dei dati di mercato H2 Gambling Capital, la vincita lorda totale delle scommesse nel 2021 in America Latina vale 1,9 miliardi di dollari nel 2021 con proiezioni che mostrano che dovrebbe salire a 3,5 miliardi di dollari nel 2026.

Il betting gross win in Colombia è stimato in 808 milioni di dollari nel 2021 e dovrebbe aumentare a 1,1 miliardi di dollari nel 2026.

Khalid Ali, CEO di IBIA ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con Fecoljuegos su progetti comuni nella lotta contro il match fixing. L’istituzione del Comitato nazionale colombiano per la prevenzione della manipolazione delle competizioni sportive è il primo del suo genere nella regione dell’America Latina. Fecoljuegos ha svolto un ruolo importante nel suo lancio e sosteniamo pienamente la richiesta di includere disposizioni sull’integrità nella legislazione sul gioco d’azzardo”.

Da parte sua, Evert Montero Cárdenas, presidente di Fecoljuegos, ritiene che questo sia un passo importante per il settore in Colombia e riafferma l’impegno dell’industria in questa materia: “Con grande aspettativa riceviamo questo memorandum che stabilisce un accordo di volontà, crediamo che questo sia un passo importante per proteggere l’attività del betting da pratiche irregolari che la colpiscono da anni. La collaborazione con IBIA è sicuramente qualcosa che garantisce standard più elevati di integrità, il che rappresenta un vantaggio per l’industria legale del Paese”.

