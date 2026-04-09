Match fixing. IBIA organizza il suo primo Gruppo di Lavoro sull’Integrità in Sud America

L’Associazione Internazionale per l’Integrità delle Scommesse (IBIA) ha organizzato il suo primo Gruppo di Lavoro sull’Integrità in Sud America, svoltosi a San Paolo, in Brasile, il 9 aprile 2026. L’incontro ha riunito autorità governative, organismi sportivi e i principali operatori di scommesse autorizzati, con l’obiettivo di rafforzare un’azione coordinata contro la manipolazione dei risultati.

Sponsorizzato dall’operatore Galerabet, l’evento ha puntato a coinvolgere tutti gli stakeholder attorno a misure per la rilevazione, prevenzione e repressione della corruzione legata alle scommesse, in un contesto di sviluppo del mercato regolamentato brasiliano.

Tra i partecipanti figuravano Fábio Macorin, Sottosegretario al Monitoraggio e alla Vigilanza della Segreteria Premi e Scommesse (SPA), e Giovanni Rocco, Segretario Nazionale per le Scommesse Sportive e lo Sviluppo Economico dello Sport, insieme a rappresentanti di organizzazioni sportive come la CONMEBOL e la Federazione Paulista di Calcio, oltre ai membri IBIA autorizzati in Brasile.

Il programma ha combinato analisi di mercato e approfondimenti operativi sia dal settore delle scommesse sia da quello sportivo, evidenziando il ruolo dei sistemi di monitoraggio e della condivisione delle informazioni nell’individuazione di attività sospette. IBIA ha inoltre guidato discussioni su come lo scambio di dati e i sistemi internazionali di allerta possano rafforzare i controlli e tutelare l’integrità delle competizioni.

Marcos Sabiá, CEO di Galerabet, ha dichiarato: “In Galerabet, l’integrità è uno dei nostri valori fondamentali. Lavoriamo attivamente per garantire un ambiente di scommesse sicuro, trasparente e responsabile. Per questo investiamo nella prevenzione della manipolazione dei risultati e crediamo nella collaborazione tra operatori, organizzazioni sportive e regolatori. Restiamo fermamente impegnati in iniziative che rafforzino l’integrità del settore e contribuiscano a costruire un mercato sostenibile, sicuro e in continua evoluzione.”

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha aggiunto: “Il Gruppo di Lavoro sull’Integrità riunisce regolatori, organismi sportivi e operatori per rafforzare la cooperazione e offrire una risposta coordinata alla manipolazione dei risultati. L’iniziativa riflette la crescente attenzione alla collaborazione intersettoriale in Brasile e sottolinea il ruolo di IBIA nel supportare i mercati regolamentati attraverso soluzioni pratiche ed efficaci, soprattutto considerando che la manipolazione dei risultati resta una sfida transnazionale.”

La manipolazione dei risultati rappresenta una minaccia globale che colpisce sia le competizioni sportive sia i mercati regolamentati delle scommesse. Affrontarla richiede un monitoraggio internazionale efficace, una condivisione strutturata dei dati e una stretta cooperazione transfrontaliera. La piattaforma globale di monitoraggio e allerta di IBIA (Global MAP), con oltre 90 operatori associati, è progettata per individuare e contrastare attività sospette ovunque si verifichino, contribuendo a salvaguardare l’integrità dello sport brasiliano e del suo mercato regolamentato.

Secondo H2 Gambling Capital, società leader nei dati e nell’intelligence sul gioco, i membri IBIA rappresentano il 90% del volume di scommesse onshore autorizzate dal governo federale in Brasile, mentre la piattaforma Global MAP monitora oltre 300 miliardi di dollari di volume di scommesse ogni anno a livello globale.

Poiché il quadro normativo brasiliano richiede agli operatori autorizzati di aderire a un sistema di monitoraggio dell’integrità, IBIA continua a collaborare con operatori e stakeholder per supportare la conformità e rafforzare le tutele del mercato attraverso la propria Global MAP.

L’evento segue la recente pubblicazione del Rapporto di Integrità del primo trimestre 2026 di IBIA e di una guida del Payment Providers Forum dell’associazione, pensata per aiutare i fornitori di servizi di pagamento in Brasile a contrastare le scommesse sportive illegali, rafforzare le protezioni del mercato e preservare l’integrità delle scommesse e degli eventi sportivi.

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