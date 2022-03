Match fixing: Ibia e H2 rafforzano partnership

L’International Betting Integrity Association (IBIA) e H2 Gambling Capital (H2), gli organismi leader a livello globale sull’integrità delle scommesse e sui dati del mercato del gioco d’azzardo, hanno esteso il loro accordo di partnership.

Tale accordo mantiene H2 come partner ufficiale dei dati del mercato delle scommesse dell’associazione per l’integrità e include l’accesso all’ampio database di mercato di H2 di circa 2 milioni di punti dati che copre oltre 160 giurisdizioni di gioco in oltre 100 paesi.

I dati H2 sono stati utilizzati nelle risposte dell’IBIA alle consultazioni normative e alle attività di mercato più ampie, in particolare l’Optimum Betting Market Study pubblicato nel giugno 2021.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Il set di dati leader di mercato e riconosciuto a livello globale di H2 è stato una componente importante delle nostre deliberazioni politiche e ha sostenuto la nostra integrità chiave del mercato e la nostra posizione normativa. Questi dati sono stati fondamentali per far avanzare proposte basate sull’evidenza con una serie di parti interessate in tutto il mondo. IBIA accoglie quindi con favore la continuazione della nostra partnership, che arriva a un punto importante nello sviluppo delle scommesse regolamentate a livello globale”.

David Henwood, Direttore di H2 Gambling Capital, ha dichiarato: “IBIA è in prima linea nella modernizzazione del settore delle scommesse globale e siamo orgogliosi di essere associati all’organizzazione che rappresenta quasi 100 marchi di scommesse internazionali. Il nostro lavoro congiunto per una regolamentazione ottimale del mercato si è rivelato rivoluzionario e l’ulteriore professionalizzazione del settore richiederà dati e analisi di mercato accurati al centro, quindi siamo lieti di essere co-partner con IBIA in questo spazio”.

L’accordo arriva mentre IBIA continua ad espandere la sua base di membri e la sua sfera operativa, essendo stata lanciata di recente in Nord America, e dove un certo numero di stati statunitensi e la provincia canadese dell’Ontario si sono trasferiti per richiedere agli operatori di scommesse sportive di far parte di un monitoraggio dell’integrità corpo. Ciò rispecchia un requisito simile nel mercato del gioco d’azzardo online aperto di recente nei Paesi Bassi, dove la maggior parte degli operatori di scommesse online sono ora membri di IBIA.

