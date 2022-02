Match fixing, IBIA approda in Nord America

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha annunciato oggi che sta lanciando il suo servizio di monitoraggio dell’integrità negli Stati Uniti e in Canada. Il lancio è stato approvato dai principali operatori statunitensi FanDuel e DraftKings e l’ente per l’integrità ha già ottenuto licenze in numerosi stati degli Stati Uniti – Arizona, Colorado, Indiana, Michigan, New Jersey, New York e Wyoming – con altri in sospeso.

Il mercato nordamericano è il più dinamico e in più rapida crescita al mondo e si prevede che raggiungerà $ 96 miliardi nel 2022, e con le scommesse sul Super Bowl di questa settimana che dovrebbero superare i $ 7 miliardi per la prima volta con quasi un terzo negli Stati Uniti del settore è regolamentato rispetto al 6% nel 2019, secondo H2 Gambling Capital.

Il sistema di monitoraggio dell’integrità delle scommesse leader a livello mondiale di IBIA svolgerà un ruolo importante nel garantire l’integrità del mercato nordamericano, che è essenziale per mantenere la continua crescita del settore.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è lieta di annunciare che stiamo toccando il mercato nordamericano. Con il più grande sistema di monitoraggio dell’integrità delle scommesse basato sulle transazioni dei clienti al mondo, giocheremo un ruolo cruciale nella protezione e nel supporto della crescita del settore delle scommesse negli Stati Uniti e in Canada”.

Ali ha continuato: “La nostra missione è fornire la migliore e più ampia copertura protettiva del mercato. Con la crescita accelerata della regolamentazione, i membri IBIA esistenti hanno incoraggiato l’associazione ad estendere la sua copertura globale sull’integrità delle scommesse al Nord America, cosa che siamo lieti di fare. La piattaforma di monitoraggio e avviso di IBIA è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. Consente a IBIA di proteggere i suoi membri e il mercato delle scommesse dalla corruzione attraverso azioni collettive. ”

“Flutter Entertainment ha una lunga collaborazione di successo con il sistema di monitoraggio dell’integrità globale di IBIA attraverso i nostri accordi esistenti attraverso marchi internazionali e sono orgogliosi dei miglioramenti collettivi nello spazio”, ha affermato John Sheeran, Direttore del rischio e del commercio, FanDuel Group. “L’ampliamento di un eccellente rapporto di lavoro per includere il monitoraggio dell’integrità degli sport e delle scommesse nordamericane aggiungerà un altro elemento di fiducia e sicurezza al nostro prodotto di scommesse sportive, che sappiamo essere della massima importanza per i nostri consumatori”.

“Proteggere l’integrità dello sport creando al contempo un prodotto coinvolgente per gli appassionati di sport è al centro di tutto ciò che facciamo”, ha affermato Roy Pollitt, vicepresidente e responsabile degli affari normativi di DraftKings. “Siamo colpiti dai progressi compiuti da IBIA nella promozione di standard elevati per l’industria delle scommesse e accogliamo calorosamente il loro arrivo in Nord America”.

Con il supporto di FanDuel e DraftKings, IBIA sta già proteggendo oltre il 60% del mercato online regolamentato statunitense dalla corruzione delle scommesse. Il lancio è l’inizio di un processo per ottenere una licenza negli stati che richiedono agli operatori di far parte di un organismo di monitoraggio e di impegnarsi con le autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo più in generale negli Stati Uniti. L’associazione si è rivolta anche alla provincia canadese dell’Ontario, che richiede allo stesso modo agli operatori di far parte di un sistema di monitoraggio dell’integrità.

PressGiochi