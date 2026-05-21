Match-fixing, Avv. Presilla (Sportradar): “L’IA permette di identificare trame illecite ma è altrettanto essenziale il contributo umano”

“Il fenomeno del match-fixing è complesso e in continua evoluzione. Evoluzione molto profonda rispetto a quello che abbiamo visto negli anni ’80. Ricordiamo che l’Italia è stato il primo paese

“Il fenomeno del match-fixing è complesso e in continua evoluzione. Evoluzione molto profonda rispetto a quello che abbiamo visto negli anni ’80. Ricordiamo che l’Italia è stato il primo paese nel 1989 a legiferare sul tema.

Il match-fixing è un reato che si inquadra nell’ambito della frode. La facilità con cui si sposta il denaro da una giurisdizione all’altra è uno degli elementi che ha contributo a rendere il fenomeno sempre più grande. Oggi gli arbitri e le figure sportive vengono incontrati anche sui social network, quindi, è cambiata strutturalmente la fenomenologia rispetto al passato.

Sportradar lavoro in un ambito internazionale tra i mercai asiatici e caraibici.

Negli ultimi anni sono stati creati modelli di AI nutriti non solo di dati ma anche di comportamenti di match – fixing. L’AI sta consentendo di identificare trame illecite che altrimenti sarebbe stato complesso individuare. Le segnalazioni vengono decise in ultimo dalla componente umana che riceve segnalazioni/output dalla macchina. Quindi, in questo contesto, l’AI non sostituisce l’essere umano ma lo accompagna e lo supporta.

Non tutti i match hanno lo stesso livello di rischio. Pensando alla Champion League, i match di qualificazione hanno rischio quasi zero, quindi molto basso – perché il rischio zero non esiste – fino ad arrivare alla finale con rischio altissimo.

È quindi necessario fare prevenzione, prevenzione che si ottiene lavorando alla cultura dello sport”.

Lo ha dichiarato l’Avv. Marcello Presilla (Responsabile di Sportradar per l’Italia) nel corso del panel dal titolo “il match fixing e il fraud management: il contrasto alle forme di condizionamento degli eventi connessi alle scommesse sportive. L’intelligenza artificiale nel settore” che si è svolto durante la Sessione Giochi degli Stati Generali di ADM.

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