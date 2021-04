Massafra. Intervento dei Carabinieri in una sala slot machine

I Carabinieri della Compagnia di Massafra, nel corso dei controlli per contrastare le violazioni delle vigenti normative anti-Covid effettuati sul territorio di competenza, hanno rilevato la chiusura di una sala slot machine priva di titolo all’apertura, dove sono stati inoltre sanzionati nove avventori. In una nota del Comando, si legge: “ L’Arma, grazie alla capillare distribuzione sul territorio dei propri presidi- si legge in una nota stampa del Comando provinciale in questo difficile momento sta garantendo non solo la consueta fermezza nei confronti di chi trasgredisce, ma anche una costante opera di rassicurazione sociale e di affettuosa presenza fra la gente”.

PressGiochi