Newsletter

15 Settembre 2025 - 12:41

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Masaf. Costa (M5S): “Scelto un dirigente poco adatto alla direzione dell’ippica”

Un’interrogazione a risposta scritta presentata dai deputati Sergio Costa, Carmaniello e Cherchi (M5S) chiama in causa il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in merito alla procedura di

15 Settembre 2025

Share the post "Masaf. Costa (M5S): “Scelto un dirigente poco adatto alla direzione dell’ippica”"

Stampa pagina

Un’interrogazione a risposta scritta presentata dai deputati Sergio Costa, Carmaniello e Cherchi (M5S) chiama in causa il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in merito alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale della Direzione ippica.

Nel testo si ricorda come, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi a soggetti esterni o a dirigenti provenienti da altre amministrazioni, mantenendo lo status economico e giuridico di provenienza. Tali incarichi vengono assegnati attraverso la pubblicazione di interpelli, bandi che specificano i requisiti richiesti per ricoprire la posizione.

Proprio nell’ottica di contenere i costi, di norma gli enti privilegiano la nomina di dirigenti interni rispetto a profili esterni. Tuttavia, i deputati sottolineano come, nell’interpello pubblicato dal Masaf nel 2023 per il ruolo di direttore generale della Direzione ippica, fosse richiesto tra i requisiti specifici la conoscenza delle materie relative alla gestione, sviluppo e promozione del settore ippico.

Accanto a questo criterio, l’avviso indicava anche un titolo di studio preferenziale, ovvero la laurea magistrale in discipline ingegneristiche o equipollenti, ritenuta dagli interroganti poco pertinente rispetto alle funzioni richieste dalla direzione.

Il dirigente poi selezionato, si legge nell’interrogazione, risulta esterno all’amministrazione e, secondo quanto emerge dal curriculum pubblicato sul sito ministeriale, non sembrerebbe possedere i requisiti specifici richiesti dall’interpello, in particolare la conoscenza delle materie ippiche.

Alla luce di ciò, i deputati del Movimento 5 Stelle chiedono al Ministro se la scelta effettuata rappresenti davvero la soluzione più adeguata per garantire l’efficienza amministrativa della direzione, o se invece non vi fossero candidati – anche interni al ministero – con una preparazione più coerente rispetto al ruolo da ricoprire.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Data room As.tro: il trentaduesimo bollettino sulle ludopatie

Gli occhi dell’Ue puntati su Macao: PIL in crescita dell’8,8% grazie al gioco d’azzardo

Basilicata, M5S: “Si istituisca urgentemente l’Osservatorio regionale sul GAP”

Dl Grandi Eventi Sportivi, ripubblicato in Gazzetta il decreto con le misure contro il match fixing

Perù, approvate misure più stringenti contro il match-fixing

FIT, Lotteria Italia: al via una nuova ricchissima edizione

10&Lotto: 12mila euro vinti in provincia di Caserta

Flutter nomina Stefan Bomhard Amministratore Indipendente non esecutivo

Masaf. Costa (M5S): “Scelto un dirigente poco adatto alla direzione dell’ippica”

Lotto: protagonista il Veneto con diverse vincite

Lottomatica è Best HR Team 2025 per il terzo anno consecutivo

Astro lancia il Tavolo tecnico AWP: analisi comune e prime soluzioni per invertire la rotta

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy