Masaf. Costa (M5S): “Scelto un dirigente poco adatto alla direzione dell’ippica”

15 Settembre 2025 - 12:41
Un’interrogazione a risposta scritta presentata dai deputati Sergio Costa, Carmaniello e Cherchi (M5S) chiama in causa il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in merito alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale della Direzione ippica.
Nel testo si ricorda come, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi a soggetti esterni o a dirigenti provenienti da altre amministrazioni, mantenendo lo status economico e giuridico di provenienza. Tali incarichi vengono assegnati attraverso la pubblicazione di interpelli, bandi che specificano i requisiti richiesti per ricoprire la posizione.
Proprio nell’ottica di contenere i costi, di norma gli enti privilegiano la nomina di dirigenti interni rispetto a profili esterni. Tuttavia, i deputati sottolineano come, nell’interpello pubblicato dal Masaf nel 2023 per il ruolo di direttore generale della Direzione ippica, fosse richiesto tra i requisiti specifici la conoscenza delle materie relative alla gestione, sviluppo e promozione del settore ippico.
Accanto a questo criterio, l’avviso indicava anche un titolo di studio preferenziale, ovvero la laurea magistrale in discipline ingegneristiche o equipollenti, ritenuta dagli interroganti poco pertinente rispetto alle funzioni richieste dalla direzione.
Il dirigente poi selezionato, si legge nell’interrogazione, risulta esterno all’amministrazione e, secondo quanto emerge dal curriculum pubblicato sul sito ministeriale, non sembrerebbe possedere i requisiti specifici richiesti dall’interpello, in particolare la conoscenza delle materie ippiche.
Alla luce di ciò, i deputati del Movimento 5 Stelle chiedono al Ministro se la scelta effettuata rappresenti davvero la soluzione più adeguata per garantire l’efficienza amministrativa della direzione, o se invece non vi fossero candidati – anche interni al ministero – con una preparazione più coerente rispetto al ruolo da ricoprire.
PressGiochi