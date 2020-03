Marocco, il 20 e 21 agosto a Casablanca arriva il GEFA 2020

Eventus International e Platform Infinity hanno identificato Casablanca, in Marocco, come luogo ideale per ospitare il Gaming Expo Francophone Africa (GEFA), che si svolgerà dal 20 al 21 agosto 2020. Le questioni chiave trattate dal vertice saranno gli aggiornamenti di mercato da tutto il mondo; tendenze, nuovi prodotti e sviluppi;ed ultimo ma non per importanza, verrà trattato l’argomento della regolamentazione. Si parlerà degli sviluppi, le strategie e le opportunità nel settore dei giochi in Africa e si entrerà in contatto con leader del settore. GEFA 2020 è l’unico evento di gioco dedicato per i paesi di lingua francese in Africa. L’evento è progettato per attirare chi opera nell’industria dei giochi in Africa e a livello internazionale.

