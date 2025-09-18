Mark Watts a PressGiochi: ‘Con Aircash vogliamo rendere i pagamenti iGaming in Italia semplici, sicuri e conformi’

Nata come startup fintech e oggi istituto di moneta elettronica autorizzato a livello europeo, Aircash si prepara a rafforzare la propria presenza sul mercato italiano con una strategia mirata all’iGaming e ai pagamenti omnicanale. Dopo il successo in Croazia e l’espansione in altri Paesi europei, la società ha scelto l’Italia come mercato chiave, puntando su partnership con operatori regolati, sponsorizzazioni sportive e soluzioni tecnologiche innovative. In questa intervista, Aircash illustra le principali tappe del suo percorso di crescita, le differenze rispetto ai competitor e le prossime mosse per consolidare la sua posizione nel settore dei pagamenti digitali.

Incontriamo Mark Watts, igaming executive director in Aircash. Mark ha maturato esperienza in aziende come Microgaming, DataCash (Mastercard), Paysafe, prima di approdare nell’azienda croata nel 2019.

Aircash è nata come startup fintech ed è oggi un istituto di moneta elettronica autorizzato a livello europeo: quali sono state le tappe fondamentali della vostra crescita e come vi differenziate dagli altri player nel settore dei pagamenti digitali?

“Il primo traguardo fondamentale – racconta Mark – è stato, naturalmente, l’ottenimento della licenza EMI, che ha rappresentato il punto di partenza per tutti gli sviluppi futuri. Un altro momento importante è stata l’introduzione della Aircash Mastercard, una carta prepagata accessibile per pagamenti offline e online. Inoltre, tutte le partnership con aziende rinomate, sia nazionali che straniere, nel mercato croato rappresentano una tappa significativa, poiché hanno permesso ad Aircash di crescere nel proprio mercato domestico e, di conseguenza, di espandersi in altri mercati europei.

Aircash si distingue grazie alla licenza EMI proprietaria, che fornisce un vantaggio competitivo in termini di conformità e affidabilità. Diversamente dai competitor, Aircash opera in maniera indipendente, senza affiliazioni o conflitti di interesse, consentendo di collaborare liberamente con tutti gli operatori regolati in Italia. I suoi servizi includono ricariche e prelievi in contanti sui conti gioco PVR, oltre a un marketplace online per transazioni verificate, integrato con Mastercard, Apple Pay e Google Pay. Aircash offre anche un’esperienza completa tramite app, permettendo agli utenti di effettuare diverse operazioni come pagamenti di bollette, acquisto biglietti e trasferimenti di denaro senza commissioni di affiliazione, costi di marketing o modelli di revenue-sharing. Il focus della società su integrazione tecnica semplice e costi operativi quasi nulli la distingue ulteriormente dagli altri fornitori di servizi di pagamento”.

Qual è la strategia di espansione di Aircash in Italia?

“La strategia di espansione in Italia punta a rilevanza, visibilità ed efficacia attraverso marketing strategico e partnership mirate. La società ha ottenuto una sponsorizzazione di rilievo con l’Hellas Verona FC per rafforzare il riconoscimento del brand tra i tifosi di calcio e posizionare l’app Aircash nel mercato italiano. Le attività di marketing includono campagne su cartelloni, spot televisivi, branding su mezzi pubblici e collaborazioni con influencer e streamer.

Aircash mira a diventare la scelta principale per i depositi cash-to-app nel settore iGaming italiano, offrendo soluzioni di transazione semplici, conformi e a basso costo. La strategia enfatizza anche l’agilità nella formazione di partnership di lungo periodo con concessionari ADM regolati, sfruttando lo status indipendente per proporre soluzioni personalizzate a tutti gli operatori. Inoltre, Aircash intende sfruttare eventuali cambiamenti normativi, come la possibile abrogazione del divieto di pubblicità nel settore del gioco, per aiutare gli operatori a superare le restrizioni pubblicitarie”.

Nel contesto dei pagamenti omnicanale, come bilanciate l’esperienza cliente tra wallet digitali e punti vendita fisici? Quale sarà la vostra offerta per supportare i top-up point italiani?

“Aircash garantisce un’esperienza omnicanale fluida integrando i wallet digitali con i punti vendita fisici tramite la sua app e infrastruttura. L’app Aircash supporta transazioni digitali tramite Mastercard, Apple Pay e Google Pay, oltre a un marketplace online per ricariche e prelievi diretti sui conti gioco.

Per i punti vendita fisici, Aircash consente ricariche e prelievi in contanti sui conti gioco, permettendo agli utenti di operare comodamente presso chioschi, terminali o retailer riconosciuti. La versatilità dell’app consente depositi in mobilità, a casa o nei punti vendita, creando un’esperienza coerente tra i diversi canali.

Per i punti vendita di ricarica italiani, Aircash offre opzioni di integrazione tecnica semplice per chioschi e terminali degli operatori di gioco, permettendo transazioni verificate e conformi. La società propone soluzioni per integrare questi punti nel proprio network esistente, così come soluzioni di terze parti con fornitori di piattaforme e retailer riconosciuti, assicurando depositi e prelievi sicuri con impatto minimo per gli operatori e piena conformità alle normative ADM”.

Aircash integra l’intelligenza artificiale nella sua piattaforma? Come può l’AI contribuire a garantire pagamenti sicuri e conformi, come prevenzione frodi e autenticazione?

“L’intelligenza artificiale sta rapidamente evolvendo, trasformando settori interi grazie a soluzioni più intelligenti, rapide e sicure. Nel fintech, l’AI è sempre più cruciale per il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, la rilevazione delle frodi e la conformità normativa. Aircash ha adottato l’AI e la sta integrando attivamente per migliorare sicurezza ed esperienza utente, con l’obiettivo di anticipare le minacce emergenti e fornire soluzioni di pagamento innovative e conformi.

In particolare, Aircash ha sviluppato Baltazar, un avanzato sistema interno di monitoraggio delle transazioni che sfrutta l’AI per fissare nuovi standard di sicurezza e controllo nelle operazioni finanziarie digitali. Sviluppato internamente da esperti in Data Science, Sviluppo, Compliance, Operations, Product e Internal Audit, Baltazar monitora le transazioni usando 230 parametri differenti per rilevare schemi rischiosi e contrastare crimini finanziari, frodi e riciclaggio. Il sistema utilizza modelli di AI avanzati addestrati a riconoscere attività sospette in tempo reale, permettendo rilevazioni e interventi proattivi”.

Aircash pone grande enfasi su sicurezza e conformità: state considerando o già utilizzando soluzioni biometriche (es. riconoscimento facciale o impronte) o tecnologie emergenti per rendere l’autenticazione più sicura e i pagamenti più fluidi?

“Aircash dà priorità alla sicurezza e conformità per garantire transazioni affidabili. L’azienda utilizza già soluzioni biometriche, incluso il riconoscimento facciale per la registrazione utenti tramite app, dove gli utenti scansionano il volto insieme al documento d’identità per la verifica. L’impegno nell’adozione di tecnologie innovative riflette la volontà di Aircash di accrescere fiducia e sicurezza nelle transazioni”.

Guardando al futuro dell’omnicanale e dell’espansione europea, quali collaborazioni ritenete essenziali e quali saranno i prossimi passi?

“Aircash considera essenziali le partnership con operatori regolati, in particolare i concessionari ADM in Italia, per l’espansione omnicanale ed europea. Lo status indipendente permette collaborazioni libere con tutti gli operatori di iGaming, favorendo accordi di lungo termine. Sponsorizzazioni di alto profilo, come quelle con Hellas Verona FC e Deportivo Alavés, sono fondamentali per visibilità e penetrazione del mercato. Collaborazioni con fornitori di piattaforme e retailer riconosciuti dall’industria sono vitali per espandere la rete di punti fisici e digitali.

Aircash intende consolidare la propria presenza in Italia diventando il principale fornitore di depositi cash-to-app per iGaming, continuando a investire in marketing strategico e sponsorizzazioni sportive. Inoltre, punta a replicare la strategia di successo in altri mercati europei, con focus su partnership con operatori regolati e brand sportivi, mantenendo agilità nelle integrazioni tecniche e nella compliance. Le funzionalità promozionali dell’app, come “Guess the Minute”, Cashpot e Cashback, saranno potenziate per aumentare engagement e fidelizzazione degli utenti a livello europeo”.

PressGiochi