Marina Bay Sands rafforza il suo impegno nel sociale con una donazione di circa 500mila euro a Singapore

Il complesso casinò Marina Bay Sands di Singapore ha annunciato un potenziamento del proprio sostegno al settore dei servizi sociali della città-stato, impegnandosi a donare circa 505.000 euro (SGD750.000) in collaborazione con “Community Chest”, braccio filantropico e di impegno sociale del National Council of Social Service di Singapore.

“Il resort integrato collaborerà con Community Chest con un impegno triennale di SGD750.000 (circa 505.000 euro) nell’ambito dell’iniziativa SG Gives Matching Grant, offrendo inoltre attività innovative di raccolta fondi per sostenere cause significative,” si legge nel comunicato stampa ufficiale.

Marina Bay Sands, promosso da Las Vegas Sands Corp, è uno dei due casinò che costituiscono il duopolio del gioco a Singapore. Chew Sutat, presidente di Community Chest, ha sottolineato: “Marina Bay Sands è stato un partner costante di Community Chest dal 2011, dimostrando come la filantropia sostenibile possa migliorare la vita di individui e famiglie in difficoltà.”

Il sostegno continuativo del resort ha permesso di finanziare oltre 200 programmi sociali critici, beneficiando più di 82.000 persone nel 2023.

Il comunicato evidenzia anche che Marina Bay Sands offrirà borse di studio a studenti universitari con disabilità, per supportarli nel settore dell’ospitalità, attraverso una partnership con TomoWork, un’organizzazione che aiuta le persone con disabilità a trovare occupazione.

Inoltre, il complesso sta intensificando i preparativi per il suo evento benefico annuale di punta, il “Sands for Singapore Charity Festival”, dedicato alla raccolta fondi a favore di enti di beneficenza e organizzazioni non profit partner, con l’obiettivo di sostenere la comunità di Singapore. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 5 al 7 settembre presso l’Event Plaza del resort.

Paul Town, Chief Operating Officer di Marina Bay Sands, ha commentato: “Restituire alla comunità è sempre stata una delle priorità principali di Marina Bay Sands, supportando la crescita di Singapore oltre gli obiettivi economici e turistici.”

Ha aggiunto: “Attraverso varie iniziative di raccolta fondi durante l’undicesima edizione del Sands for Singapore Charity Festival, speriamo che un numero sempre maggiore di persone si unisca per fare la differenza collettiva per le comunità bisognose.”

Durante il festival, i dipendenti di Marina Bay Sands parteciperanno come volontari a diverse attività a supporto di molteplici cause sociali, ha concluso il comunicato.

