MARE BALTICUM Gaming Summit: i regolatori baltici si riuniscono questo agosto a Tallinn alla 3a edizione del vertice di gioco

L’industria baltica del gioco d’azzardo online e terrestre è stata duramente colpita dai blocchi di COVID-19 e le entrate fiscali degli Stati baltici sono diminuite drasticamente durante il primo semestre del 2020.



In Estonia, le restrizioni imposte a causa del coronavirus stanno avendo un impatto significativo sulle entrate fiscali del gioco d’azzardo, nella misura in cui stanno paralizzando molte attività, comprese quelle relative al benessere sociale, finanziate dall’imposta e sotto gli auspici del Ministero degli affari sociali, dice il ministero.



Le entrate del gioco d’azzardo della Lituania per il primo trimestre 2020 sono diminuite del 2,8% su base annua a € 25,9 milioni, con un aumento del contributo online non sufficiente a compensare i declino a terra causati da Covid-19.





All’edizione live del vertice di gioco MARE BALTICUM che si terrà il 6 agosto a Tallinn presso il Radisson Blu Hotel Olümpia Tallinn, i regolatori del Baltico si stanno unendo a una tavola rotonda unica a una tavola rotonda per fornire le ultime informazioni sull’esito del blocchi, ma anche per discutere insieme con l’industria la via da seguire.



La discussione del panel sarà moderata dall’ambasciatore del vertice di gioco MARE BALTICUM, Andrius Gabnys (avvocato – Studio legale Gabnys) e sarà affiancato da Sören Meius (Ministero delle finanze estone), Lolita Sumskaite (Ministero delle finanze, Lituania) e Signe Birne (direttore delle lotterie e del controllo del gioco d’azzardo della Repubblica di Lettonia). Altri nomi dagli organismi di regolamentazione del Baltico saranno aggiunti nelle prossime settimane.

PressGiochi