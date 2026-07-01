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Marco Caccavale esce da Flutter SEA

Annunciato il nuovo assetto per sostenere la prossima fase di crescita nei mercati internazionali

01 Luglio 2026

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Marco Caccavale, Managing Director dei mercati Southern Europe & Africa (SEA), ha deciso di lasciare il Gruppo per intraprendere una nuova avventura professionale.

Nel corso degli ultimi anni, Marco ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzamento del business lottery e nell’accelerazione dell’espansione nei principali mercati internazionali.

A seguito della sua uscita, sono stati annunciate le seguenti nomine che rafforzano ulteriormente la struttura di leadership e sostengono la prossima fase di crescita nei mercati internazionali di Flutter SEA:

  • A conferma della forte crescita del business locale e dell’importanza strategica della Turchia come mercato chiave all’interno del Gruppo Flutter, Selim Ergün, General Manager di Sisal Sans, entra a far parte del Leadership Team di Flutter SEA;
  • Dopo aver guidato con successo l’integrazione di PokerStars in Italia, Enrico Rusi assume la responsabilità complessiva di PokerStars SEA, con l’obiettivo di sostenere l’ulteriore sviluppo dei business e del brand nei mercati di Italia, Francia, Spagna e Portogallo;
  • Per rafforzare ulteriormente il focus sui mercati emergenti, Camilla Folladori, Chief Strategy Officer, assume la responsabilità del mercato in Marocco, guidandone lo sviluppo strategico e coordinando le attività di Sisal Jeux Maroc e Sisal Loterie Maroc, con l’obiettivo di accelerarne la crescita e generare valore sostenibile nel lungo periodo in un mercato ad alto potenziale.

Questo nuovo assetto rafforza il ruolo di Flutter SEA come ecosistema multi-Paese, capace di fare leva sulla scala del Gruppo e, al contempo, di accelerare la crescita dei brand nei rispettivi mercati di riferimento.

 

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