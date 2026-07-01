Marco Caccavale esce da Flutter SEA

01 Luglio 2026 - 19:43
Annunciato il nuovo assetto per sostenere la prossima fase di crescita nei mercati internazionali
Marco Caccavale, Managing Director dei mercati Southern Europe & Africa (SEA), ha deciso di lasciare il Gruppo per intraprendere una nuova avventura professionale.
Nel corso degli ultimi anni, Marco ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzamento del business lottery e nell’accelerazione dell’espansione nei principali mercati internazionali.
A seguito della sua uscita, sono stati annunciate le seguenti nomine che rafforzano ulteriormente la struttura di leadership e sostengono la prossima fase di crescita nei mercati internazionali di Flutter SEA:
Questo nuovo assetto rafforza il ruolo di Flutter SEA come ecosistema multi-Paese, capace di fare leva sulla scala del Gruppo e, al contempo, di accelerare la crescita dei brand nei rispettivi mercati di riferimento.
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